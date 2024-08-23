У Світязі на Волині рівень води впав на 45 сантиметрів: у якому стані озеро





Про це Ростислав Кравчук.



Згідно з даними Волинського гідрометеоцентру, рівень води в озері 25 квітня сягнув 136 сантиметрів. Позначка буде спадати, якщо впродовж наступних місяців на Волині спостерігатимуться високі температури та незначні або ж взагалі відсутні опади.



В березні від норми випала 106% опадів. У січні та лютому було менше норми – 80% та 32%. Тобто, за дві декади випало 50% від норми. Поки що температури не дуже високі, але водночас зараз розвивається рослинність, яка споживає велику кількість вологи та випаровує її у незначній кількості”, — говорить Ростислав Кравчук.



Наразі прогнозувати майбутній стан озера складно, адже клімат нестабільний, а опади – нерівномірні. Майже позавчора по південній частині Волині пройшли грози, але в інших частинах не було, додав заступник начальник.



Так само складно контролювати водневий рівень, адже єдиним об'єктом, який впливає на рівневий режим озеро Світязь є гідротехнічна споруда, побудована на каналі, що сполучає озера Світязь і Луки-Перемут.



До 2019 року рівень був у незадовільному стані, бо споруда не утримувала воду у Світязі й та щоденно перетікала в інше озеро.



Зараз вона функціонує і якщо надалі буде у задовільному стані та її не пошкодять, то може буде все добре. Та від природи усього можна чекати”, — зазначив посадовець.



Що відомо про коливання рівня води у Світязі



У 2019 році екологи зафіксували рекордне падіння рівня води в озері Світязь. Тоді берегова лінія через обміління змістилась подекуди на 60 метрів. У 2020 ситуація погіршилася — рівень води в озері був 93 сантиметри відносно нуля. Тоді посадовці називали різні причини обміління озера: кліматичні умови, інтенсивне водокористування, застаріла меліоративна система, діяльність Хотиславського кар’єру у Білорусі та недотримання водного законодавства.



У 2021 році Світязь знову став повноводним, вода в озері наповнилася до середньостатистичних 129 сантиметрів над нулем.



Торік у найбільшому озері у Волинській області відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку востаннє фіксували в 1982 році. Цьому сприяла сніжна зима і достатня кількість опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівень води озера Світязя станом на квітень 2025 року на 45 сантиметрів нижчий за показники минулого року. На зниження контрольної позначки вплинула відсутність зимового паводка та весняної повені, а також менша кількість опадів.Про це Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в областіЗгідно з даними Волинського гідрометеоцентру, рівень води в озері 25 квітня сягнув 136 сантиметрів. Позначка буде спадати, якщо впродовж наступних місяців на Волині спостерігатимуться високі температури та незначні або ж взагалі відсутні опади.В березні від норми випала 106% опадів. У січні та лютому було менше норми – 80% та 32%. Тобто, за дві декади випало 50% від норми. Поки що температури не дуже високі, але водночас зараз розвивається рослинність, яка споживає велику кількість вологи та випаровує її у незначній кількості”, — говорить Ростислав Кравчук.Наразі прогнозувати майбутній стан озера складно, адже клімат нестабільний, а опади – нерівномірні. Майже позавчора по південній частині Волині пройшли грози, але в інших частинах не було, додав заступник начальник.Так само складно контролювати водневий рівень, адже єдиним об'єктом, який впливає на рівневий режим озеро Світязь є гідротехнічна споруда, побудована на каналі, що сполучає озера Світязь і Луки-Перемут.До 2019 року рівень був у незадовільному стані, бо споруда не утримувала воду у Світязі й та щоденно перетікала в інше озеро.Зараз вона функціонує і якщо надалі буде у задовільному стані та її не пошкодять, то може буде все добре. Та від природи усього можна чекати”, — зазначив посадовець.У 2019 році екологи зафіксували рекордне падіння рівня води в озері Світязь. Тоді берегова лінія через обміління змістилась подекуди на 60 метрів. У 2020 ситуація погіршилася — рівень води в озері був 93 сантиметри відносно нуля. Тоді посадовці називали різні причини обміління озера: кліматичні умови, інтенсивне водокористування, застаріла меліоративна система, діяльність Хотиславського кар’єру у Білорусі та недотримання водного законодавства.У 2021 році Світязь знову став повноводним, вода в озері наповнилася до середньостатистичних 129 сантиметрів над нулем.Торік у найбільшому озері у Волинській області відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку востаннє фіксували в 1982 році. Цьому сприяла сніжна зима і достатня кількість опадів.

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