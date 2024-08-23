У Світязі на Волині рівень води впав на 45 сантиметрів: у якому стані озеро

У Світязі на Волині рівень води впав на 45 сантиметрів: у якому стані озеро
Рівень води озера Світязя станом на квітень 2025 року на 45 сантиметрів нижчий за показники минулого року. На зниження контрольної позначки вплинула відсутність зимового паводка та весняної повені, а також менша кількість опадів.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.

Згідно з даними Волинського гідрометеоцентру, рівень води в озері 25 квітня сягнув 136 сантиметрів. Позначка буде спадати, якщо впродовж наступних місяців на Волині спостерігатимуться високі температури та незначні або ж взагалі відсутні опади.

В березні від норми випала 106% опадів. У січні та лютому було менше норми – 80% та 32%. Тобто, за дві декади випало 50% від норми. Поки що температури не дуже високі, але водночас зараз розвивається рослинність, яка споживає велику кількість вологи та випаровує її у незначній кількості”, — говорить Ростислав Кравчук.

Наразі прогнозувати майбутній стан озера складно, адже клімат нестабільний, а опади – нерівномірні. Майже позавчора по південній частині Волині пройшли грози, але в інших частинах не було, додав заступник начальник.

Так само складно контролювати водневий рівень, адже єдиним об'єктом, який впливає на рівневий режим озеро Світязь є гідротехнічна споруда, побудована на каналі, що сполучає озера Світязь і Луки-Перемут.

До 2019 року рівень був у незадовільному стані, бо споруда не утримувала воду у Світязі й та щоденно перетікала в інше озеро.

Зараз вона функціонує і якщо надалі буде у задовільному стані та її не пошкодять, то може буде все добре. Та від природи усього можна чекати”, — зазначив посадовець.

Що відомо про коливання рівня води у Світязі

У 2019 році екологи зафіксували рекордне падіння рівня води в озері Світязь. Тоді берегова лінія через обміління змістилась подекуди на 60 метрів. У 2020 ситуація погіршилася — рівень води в озері був 93 сантиметри відносно нуля. Тоді посадовці називали різні причини обміління озера: кліматичні умови, інтенсивне водокористування, застаріла меліоративна система, діяльність Хотиславського кар’єру у Білорусі та недотримання водного законодавства.

У 2021 році Світязь знову став повноводним, вода в озері наповнилася до середньостатистичних 129 сантиметрів над нулем.

Торік у найбільшому озері у Волинській області відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку востаннє фіксували в 1982 році. Цьому сприяла сніжна зима і достатня кількість опадів.

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Теги: Світязь, Волинь
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