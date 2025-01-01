На Волині знову палали гектари сухостою
Сьогодні, 10:40
Упродовж минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 7 пожеж на відкритих територіях.
Площа угідь, охоплених вогнем, — 6 гектарів, повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.
Усі займання ліквідовані, причина — необережність громадян з вогнем.
Горіла суха трава і чагарники у селищі Торчин Луцького району, у селищі Благодатне Нововолинської громади, у селі Любʼязь Любешівської громади та за межами села Осекрів Турійської громади. Крім того, біля села Гулівка Поворської громади на Ковельщині трапилася пожежа сухої трави, чагарників та очерету, а біля села Загаї Городищенської громади Луцького району горіло угіддя сухої трави.
О 14:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Старовойтове Рівненської громади Ковельського району. Там пожежа із сухостою перекинулася на торфовище. На місце події спрямували рятувальників 24 державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду с. Гуща. О 19:00 вони ліквідували займання на площі 0,3 га.
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Площа угідь, охоплених вогнем, — 6 гектарів, повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.
Усі займання ліквідовані, причина — необережність громадян з вогнем.
Горіла суха трава і чагарники у селищі Торчин Луцького району, у селищі Благодатне Нововолинської громади, у селі Любʼязь Любешівської громади та за межами села Осекрів Турійської громади. Крім того, біля села Гулівка Поворської громади на Ковельщині трапилася пожежа сухої трави, чагарників та очерету, а біля села Загаї Городищенської громади Луцького району горіло угіддя сухої трави.
О 14:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Старовойтове Рівненської громади Ковельського району. Там пожежа із сухостою перекинулася на торфовище. На місце події спрямували рятувальників 24 державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду с. Гуща. О 19:00 вони ліквідували займання на площі 0,3 га.
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