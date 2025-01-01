Віддали життя за Україну: воїни волинської бригади вшанували полеглих побратимів

полеглих захисників.



Про це військова частина повідомила у фейсбуці.



У 14-й бригаді опублікували світлини із вшанування памʼяті загиблих побратимів.



«Вони віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу і гідність. Їхній подвиг — це приклад мужності, вірності та жертовності, який житиме в наших серцях вічно. А ми продовжуємо боротьбу!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вшанували пам’ятьПро це військова частина повідомила у фейсбуці.У 14-й бригаді опублікували світлини із вшанування памʼяті загиблих побратимів.«Вони віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу і гідність. Їхній подвиг — це приклад мужності, вірності та жертовності, який житиме в наших серцях вічно. А ми продовжуємо боротьбу!» - йдеться у повідомленні.

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