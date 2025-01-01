Віддали життя за Україну: воїни волинської бригади вшанували полеглих побратимів
Сьогодні, 10:29
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вшанували пам’ять полеглих захисників.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
У 14-й бригаді опублікували світлини із вшанування памʼяті загиблих побратимів.
«Вони віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу і гідність. Їхній подвиг — це приклад мужності, вірності та жертовності, який житиме в наших серцях вічно. А ми продовжуємо боротьбу!» - йдеться у повідомленні.
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Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
У 14-й бригаді опублікували світлини із вшанування памʼяті загиблих побратимів.
«Вони віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу і гідність. Їхній подвиг — це приклад мужності, вірності та жертовності, який житиме в наших серцях вічно. А ми продовжуємо боротьбу!» - йдеться у повідомленні.
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