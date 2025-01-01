Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку
Сьогодні, 11:29
У Голобській громаді краян закликають сьогодні, 28 квітня, належно зустріти скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Віктора Мівшука.
Про це повідомляє Голобська селищна рада у фейсбуці.
Жалобний кортеж із тілом Героя вирушить від моргу орієнтовно о 12:00.
«Очікуємо зустріти Героя о 12:30», - зазначили у селищній раді.
Кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до Свято-Георгіївської церкви, де відбудеться заупокійна служба. Після служби кортеж рушить вулицею Шевченка до будинку Захисника, а далі на кладовище, де закінчиться чин похорону.
«Зустріньмо гідно нашого Героя, та віддаймо належну шану Захиснику», - закликали у громаді.
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Про це повідомляє Голобська селищна рада у фейсбуці.
Жалобний кортеж із тілом Героя вирушить від моргу орієнтовно о 12:00.
«Очікуємо зустріти Героя о 12:30», - зазначили у селищній раді.
Кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до Свято-Георгіївської церкви, де відбудеться заупокійна служба. Після служби кортеж рушить вулицею Шевченка до будинку Захисника, а далі на кладовище, де закінчиться чин похорону.
«Зустріньмо гідно нашого Героя, та віддаймо належну шану Захиснику», - закликали у громаді.
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