Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку

полеглого військовослужбовця Віктора Мівшука.



Про це повідомляє Голобська селищна рада у фейсбуці.



Жалобний кортеж із тілом Героя вирушить від моргу орієнтовно о 12:00.



«Очікуємо зустріти Героя о 12:30», - зазначили у селищній раді.



Кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до Свято-Георгіївської церкви, де відбудеться заупокійна служба. Після служби кортеж рушить вулицею Шевченка до будинку Захисника, а далі на кладовище, де закінчиться чин похорону.



«Зустріньмо гідно нашого Героя, та віддаймо належну шану Захиснику», - закликали у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Голобській громаді краян закликають сьогодні, 28 квітня, належно зустріти скорботний кортеж із тіломПро це повідомляє Голобська селищна рада у фейсбуці.Жалобний кортеж із тілом Героя вирушить від моргу орієнтовно о 12:00.«Очікуємо зустріти Героя о 12:30», - зазначили у селищній раді.Кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до Свято-Георгіївської церкви, де відбудеться заупокійна служба. Після служби кортеж рушить вулицею Шевченка до будинку Захисника, а далі на кладовище, де закінчиться чин похорону.«Зустріньмо гідно нашого Героя, та віддаймо належну шану Захиснику», - закликали у громаді.

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