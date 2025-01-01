У селі біля Луцька чоловік запалив на узбіччі автомобільні шини. ФОТО





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



На місце події було направлено рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу за допомогою водяного ствола.



Встановлено, що причиною займання став умисний підпал шин громадянином Володимиром С. На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що загрожує накладання штрафу в сумі 1700 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На лінію «101» надійшло повідомлення про загорання автомобільних шин на узбіччі дороги у селі Липини Підгайцівської громади.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.На місце події було направлено рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу за допомогою водяного ствола.Встановлено, що причиною займання став умисний підпал шин громадянином Володимиром С. На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що загрожує накладання штрафу в сумі 1700 грн.

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