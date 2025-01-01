У селі біля Луцька чоловік запалив на узбіччі автомобільні шини. ФОТО

У селі біля Луцька чоловік запалив на узбіччі автомобільні шини. ФОТО
На лінію «101» надійшло повідомлення про загорання автомобільних шин на узбіччі дороги у селі Липини Підгайцівської громади.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

На місце події було направлено рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу за допомогою водяного ствола.

Встановлено, що причиною займання став умисний підпал шин громадянином Володимиром С. На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що загрожує накладання штрафу в сумі 1700 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, Липини, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі біля Луцька чоловік запалив на узбіччі автомобільні шини. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Війна Пакистану з Індією може початися через 2-4 дні
28 квітня, 23:19
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО
28 квітня, 22:38
Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
28 квітня, 21:57
У голови Волинської ОВА – новий радник
28 квітня, 21:16
Схожі новини
Верхолази з Волині тренувалися рятувати людей на висоті. ФОТО Верхолази з Волині тренувалися рятувати людей на висоті. ФОТО
17 квітня, 01:15
Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО
21 березня, 20:35
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО
18 березня, 01:15
У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО
17 березня, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі біля Луцька чоловік запалив на узбіччі автомобільні шини. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Війна Пакистану з Індією може початися через 2-4 дні
28 квітня, 23:19
 0
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО
28 квітня, 22:38
 0
Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
28 квітня, 21:57
 0
У голови Волинської ОВА – новий радник
28 квітня, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8