На Волині фермер засіяв землю біля річки і потрапив на лаву підсудних





В результаті чоловік опинився на лаві підсудних і отримав покарання – 17 тисяч гривень штрафу, - повідомляє видання



Осінню 2024 року чоловік вирішив засіяти земельну ділянку, розташовану в межах охоронної зони прибережної захисної смуги річки Луга, яка знаходиться за межами населених пунктів, поблизу села Старий Порицьк Павлівської громади. Фермер власним трактором розорав та засіяв земельну ділянку.



Відповідно до матеріалів справи, ця земельна ділянка в природно-охоронній зоні земель водного фонду, площею 0,1479 га, була зайнята самовільно і раніше не була нікому надана у власність чи користування. До того ж горе-фермер знав, що ця земля у володіння чи користування йому не надавалась та не була передана у його власність.



Відтак проти цього жителя Павлівської громади порушили кримінальне провадження за ч.2 ст. 197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земель в охоронній зоні).



У суді обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав свою вину. А також запевнив, що щиро розкаявся у скоєному.



Врешті суд визнав чоловіка винним і оштрафував на 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець села Милятин Павлівської громади самовільно зайняв, обробив і засіяв земельну ділянку, яка належать водному фонду.В результаті чоловік опинився на лаві підсудних і отримав покарання – 17 тисяч гривень штрафу, - повідомляє видання БУГ , посилаючись на вирок Іваничівського районного суду.Осінню 2024 року чоловік вирішив засіяти земельну ділянку, розташовану в межах охоронної зони прибережної захисної смуги річки Луга, яка знаходиться за межами населених пунктів, поблизу села Старий Порицьк Павлівської громади. Фермер власним трактором розорав та засіяв земельну ділянку.Відповідно до матеріалів справи, ця земельна ділянка в природно-охоронній зоні земель водного фонду, площею 0,1479 га, була зайнята самовільно і раніше не була нікому надана у власність чи користування. До того ж горе-фермер знав, що ця земля у володіння чи користування йому не надавалась та не була передана у його власність.Відтак проти цього жителя Павлівської громади порушили кримінальне провадження за ч.2 ст. 197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земель в охоронній зоні).У суді обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав свою вину. А також запевнив, що щиро розкаявся у скоєному.Врешті суд визнав чоловіка винним і оштрафував на 17 тисяч гривень.

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