У волинянина вилучили автомат та набої до нього
Сьогодні, 08:25
Поліцейські вилучили у жителя Камінь-Каширщини незаконні зброю та боєприпаси.
Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.
Автомат АК-74 та набої до нього поліцейські Камінь-Каширського РУП спільно із співробітниками ВП № 1 (сел. Маневичі) вилучили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя громади.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.
Автомат АК-74 та набої до нього поліцейські Камінь-Каширського РУП спільно із співробітниками ВП № 1 (сел. Маневичі) вилучили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя громади.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.
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