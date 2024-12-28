У волинянина вилучили автомат та набої до нього

У волинянина вилучили автомат та набої до нього
Поліцейські вилучили у жителя Камінь-Каширщини незаконні зброю та боєприпаси.

Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.

Автомат АК-74 та набої до нього поліцейські Камінь-Каширського РУП спільно із співробітниками ВП № 1 (сел. Маневичі) вилучили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя громади.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.
У волинянина вилучили автомат та набої до нього
У волинянина вилучили автомат та набої до нього

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Теги: Волинь, поліція, автомат, зброя, Камінь-Каширський
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