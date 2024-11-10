Втративши ногу, ветеран з Луцька відкрив власну справу

Віктор Шемедюк з Луцька втратив ліву ногу внаслідок обстрілу на Харківщині. Після лікування та протезування відкрив зарядні станції для електромобілів на сонячних панелях завдяки гранту для ветеранів війни.



Ідея створити власний бізнес виникла під час перебування у реабілітаційному центрі, розповів



Служба в ЗСУ



Віктор Шемедюк — родом з села Комарове Камінь-Каширського району, працював торговим агентом. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вступив до ЗСУ. Старшій доньці на той момент було 8 місяців.



"Навіть не розглядав такого варіанту, що буду ухилянтом чи тікатиму десь за кордон. Для мене неприйнятно. Коли на вас нападають, треба ставати на захист, — пригадує лучанин. — Одним з стримуючих факторів для чоловіків є думки, про те, як буде моя сім’я без мене. Мені за це хвилюватися не треба було. У мене дуже сильна дружина, я знаю, що вона точно справилася б".



Перших два місяці Віктор Шемедюк служив в Луцькій роті охорони військкомату. Далі — у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Разом з побратимами тримали оборону на Луганському напрямку, потім у Запорізькій та Миколаївській областях.



Поранення та втрата ноги



У війську лучанин служив стрільцем. Поранення отримав 3 вересня 2022 року на Харківщині: "Ми їхали відвойовувати село Щасливе, у нас було 10 одиниць бойової машини піхоти (БМП) й танк. Ми вишикувались в колону, досить глибоко зарилися у ворожу територію, але нас там чекали. Ми попали в серйозну засідку. В результаті розриву протитанкової ракети поруч із нашим БМП, осколок прилетів мені в ногу", — говорить боєць.



Віктор Шемедюк сам наклав собі турнікет, затягнули його побратими. До військового шпиталю з поля бою їхав години дві.



"Я — один найтяжчий поранений на нашому БМП і декілька легких. Осколок залетів через коліно і всередині ноги пішов по м’язах, навіть ззовні цього не було видно. Його знайшли тільки на 3 день, — пригадує захисник. — П’ять операцій було у Вінниці, потім перевели у Львів у шпиталь, і після цього уже реабілітація, протезування".



Життя після поранення



Додому боєць повернувся через пів року після поранення. Зізнається: через втрату лівої ноги переживав, чи зможе бути таким активним, як раніше.



"До війни дуже любив спорт, рух і взагалі був дуже активним. Після поранення я себе накрутив, що життя в мене зміниться, все буде набагато гірше. Боявся бути обузою для сім’ї. Але як виявилося, я багато чого можу робити з однією кінцівкою. Тепер все по-іншому , але всеодно я продовжую жити своє щасливе життя", — каже Віктор Шемедюк.



Військовий має протез, але тимчасово його не носить через перелом шийки стегна. Попри травми, продовжує займатись в спортзалі, грає у футбол і робить будь-яку роботу по дому.



"Після реабілітаційного центру я застелив ліжко, дружина мені аплодувала. Зараз мені не становить проблеми ні по дому прибрати, ні приготувати їжу. Навіть ремонт у двох кімнатах я вже дороблював власними силами: пофарбував стіни, клав ламінат, плінтуса робив, меблі збирав. В плані їзди машиною на автоматі теж складнощів не виникає. Газ, тормоз — все під правою ногою, у мене вона залишилась ціла", — розповідає ветеран.



Започаткування власної справи



Ще на початку війни Віктор Шемедюк придбав електроавтомобіль і не раз мав труднощі, з його слів, під час експлуатації. Вирішив заснувати власну справу — встановити зарядні станції для електроавто. У липні 2023 року боєць подав документи на грант на програму "ВАРТО" від Українського ветеранського фонду.



"5 серпня у мене була операція. Коли прийшлося проводити онлайн співбесіду, це все я робив у лікарні. Фінансували за схемою: 20% я вкладав власні кошти, 80% дофінансовував Український ветеранський фонд. Під час подачі можна було отримати від 500 тисяч до 3 млн гривень. Моя запитувана сума на той момент була 1 млн 610 тисяч. І цю суму я отримав", — говорить Віктор Шемедюк.



Зараз боєць має два зарядних комплекси, на яких представлено п’ять зарядних станцій потужністю 22 і 120 кіловатів для швидкої й повільної зарядки електроавтомобілів.



"В окопі думав, що лишаю після себе. Тому виникла думка полегшити водіям міжміські подорожі. Бо в місті є де зарядитися, а от між містами, якщо не вистачає заряду, це створює певну проблему. По-друге, я — фанат і зеленої енергетики, і електромобільності. Тому виникла ідея ці два напрямки поєднати, тобто зробити сонячні панелі із зарядною станцією для електромобілів", — каже ветеран.



Віктор Шемедюк мріє більше часу приділяти власній сім’ї, розвивати бізнес та у спорті вибороти призові місці серед ветеранів.



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