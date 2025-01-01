На Волині палало торфовище

На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували десять пожеж, з них сім — в екосистемах.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Учора, 28 квітня працівники підрозділів ДСНС Волині та місцевих пожежних команд ліквідували 10 пожеж. 7 з них виникли на відкритих територіях —. Крім того, одна пожежа трапилася на торфовищі.Загоряння зафіксовані у Ківерцівській, Любомльській, Ратнівській, Цуманській, Любешівській та Берестечківській громадах. О 15:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на торфовищі біля с. Нові Червища Прилісненської громади на площі 0,05 га. На місці події працювали 6 рятувальників та 5 осіб з числа місцевого населення. О 18:04 горіння ліквідували.Окрім того, рятувальники приборкали загоряння сміття на відкритих територіях у Луцькому та Камінь-Каширському районах, а також пожежу дерев'яної господарської споруди в селі Запілля Любомльської громади.Причиною більшості займань стало необережне поводження з вогнем. За фактами порушень правил пожежної безпеки складені адміністративні протоколи. У с. Липини Підгайцівської громади винесено постанову за ст. 175 КУпАП на місцевого жителя за порушення правил пожежної безпеки під час розведення багаття. А в с. Запілля на Ковельщині за цією ж статтею винесено постанову на пенсіонера, необережне поводження з вогнем якого призвело до пожежі дерев'яної господарської споруди.