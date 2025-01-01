Обчистив квартиру на 40 тисяч: у Луцьку спіймали зухвалого грабіжника
Сьогодні, 13:30
Правоохоронці заарештували волинянина, який пограбував квартиру лучанки. Тепер він 60 діб проведе під вартою.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, у суботу, 26 квітня, зловмисник, знайшовши у під'їзді будинку ключ від квартири, проник до житла та викрав ювелірні вироби на суму 40 тис. грн.
Правопорушника на місці злочину заскочила власниця помешкання, однак йому вдалося втекти.
Грабіжника оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку.
Слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Учора, 28 квітня, Луцький міськрайонний суд, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, у суботу, 26 квітня, зловмисник, знайшовши у під'їзді будинку ключ від квартири, проник до житла та викрав ювелірні вироби на суму 40 тис. грн.
Правопорушника на місці злочину заскочила власниця помешкання, однак йому вдалося втекти.
Грабіжника оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку.
Слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Учора, 28 квітня, Луцький міськрайонний суд, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обчистив квартиру на 40 тисяч: у Луцьку спіймали зухвалого грабіжника
Сьогодні, 13:30
У Трампа готуються до можливого імпічменту
Сьогодні, 13:06
33-річний лучанин викрав з автівки рюкзак з речами та грошима: сума збитків - 140 тисяч
Сьогодні, 12:48
Клубок почуттів, секретів і ревнощів: що покажуть у театрі у Луцьку 30 квітня – 4 травня
Сьогодні, 12:45
Кремль планує фінансувати війну за рахунок вкрадених українських ресурсів, - розвідка
Сьогодні, 12:39