Обчистив квартиру на 40 тисяч: у Луцьку спіймали зухвалого грабіжника

Правоохоронці заарештували волинянина, який п. Тепер він 60 діб проведе під вартою.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, у суботу, 26 квітня, зловмисник, знайшовши у під'їзді будинку ключ від квартири, проник до житла та викрав ювелірні вироби на суму 40 тис. грн.Правопорушника на місці злочину заскочила власниця помешкання, однак йому вдалося втекти.Грабіжника оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку.Слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).Учора, 28 квітня, Луцький міськрайонний суд, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.