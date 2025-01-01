Захищаючи Україну, загинув 23-річний Герой з Волині Юрій Радчук

Захищаючи Україну, загинув 23-річний Герой з Волині Юрій Радчук
У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну, загинув житель міста Ківерці Радчук Юрій Миколайович.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"Народився Радчук Юрій 2002 року у місті Ківерці. Навчався у ЗОШ № 4 м. Ківерці. Прийнятий на військову службу до лав ЗСУ за контрактом 21 лютого 2025 року та зарахований на посаду механіка відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини.

Солдат Радчук Юрій Миколайович загинув 26 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Клебан-Бик Донецької області.

Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Захищаючи Україну, загинув 23-річний Герой з Волині Юрій Радчук

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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