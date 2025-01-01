На війні поліг Герой з Волині Роман Возняк
Сьогодні, 17:09
У боротьбі проти окупантів загинув житель села Мирне - Возняк Роман Юрійович, 1996 року народження.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Солдат Возняк Роман Юрійович, служив механіком-водієм одного із батальйонів. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України. 25 квітня відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку.
Зі співчуттям у серці і глибокою журбою уся громада сьогодні висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям, бойовим побратимам з приводу загибелі нашого земляка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час зустрічі Воїна буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Солдат Возняк Роман Юрійович, служив механіком-водієм одного із батальйонів. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України. 25 квітня відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку.
Зі співчуттям у серці і глибокою журбою уся громада сьогодні висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям, бойовим побратимам з приводу загибелі нашого земляка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час зустрічі Воїна буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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