На війні поліг Герой з Волині Роман Возняк

Возняк Роман Юрійович, 1996 року народження.



Про це



"Солдат Возняк Роман Юрійович, служив механіком-водієм одного із батальйонів. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України. 25 квітня відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку.



Зі співчуттям у серці і глибокою журбою уся громада сьогодні висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям, бойовим побратимам з приводу загибелі нашого земляка", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час зустрічі Воїна буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі проти окупантів загинув житель села Мирне -, 1996 року народження.Про це повідомили у Горохівській громаді."Солдат Возняк Роман Юрійович, служив механіком-водієм одного із батальйонів. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України. 25 квітня відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку.Зі співчуттям у серці і глибокою журбою уся громада сьогодні висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям, бойовим побратимам з приводу загибелі нашого земляка", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час зустрічі Воїна буде повідомлено додатково.

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