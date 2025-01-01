(Не) знана Леся Українка: театр у Луцьку відкрив виставку, присвячену геніальній поетесі
Сьогодні, 20:30
У фоє Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відкрили виставку, приурочену українській поетесі Лесі Українці.
Про це повідомляють на сторінці театру.
«Відсьогодні у фоє театру – тематична виставка «(Не) знана Леся Українка: повернення» від Українського інституту національної пам'яті, яка експонується за сприяння Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку», – йдеться у дописі.
Тут опубліковані основні дати життя і творчості поетеси. Обрані теми взаємопов’язані, а кожна з них підсилює одна одну. Постать Лесі Українки розкривають через галерею її портретів. Допоки ми ще не знаємо її до кінця, маємо і далі розшифровувати спадок геніальної письменниці.
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Про це повідомляють на сторінці театру.
«Відсьогодні у фоє театру – тематична виставка «(Не) знана Леся Українка: повернення» від Українського інституту національної пам'яті, яка експонується за сприяння Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку», – йдеться у дописі.
Тут опубліковані основні дати життя і творчості поетеси. Обрані теми взаємопов’язані, а кожна з них підсилює одна одну. Постать Лесі Українки розкривають через галерею її портретів. Допоки ми ще не знаємо її до кінця, маємо і далі розшифровувати спадок геніальної письменниці.
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