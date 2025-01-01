(Не) знана Леся Українка: театр у Луцьку відкрив виставку, присвячену геніальній поетесі

Лесі Українці.



Про це



«Відсьогодні у фоє театру – тематична виставка «(Не) знана Леся Українка: повернення» від Українського інституту національної пам'яті, яка експонується за сприяння Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку», – йдеться у дописі.



Тут опубліковані основні дати життя і творчості поетеси. Обрані теми взаємопов’язані, а кожна з них підсилює одна одну. Постать Лесі Українки розкривають через галерею її портретів. Допоки ми ще не знаємо її до кінця, маємо і далі розшифровувати спадок геніальної письменниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У фоє Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відкрили виставку, приурочену українській поетесіПро це повідомляють на сторінці театру.«Відсьогодні у фоє театру – тематична виставка «(Не) знана Леся Українка: повернення» від Українського інституту національної пам'яті, яка експонується за сприяння Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку», – йдеться у дописі.Тут опубліковані основні дати життя і творчості поетеси. Обрані теми взаємопов’язані, а кожна з них підсилює одна одну. Постать Лесі Українки розкривають через галерею її портретів. Допоки ми ще не знаємо її до кінця, маємо і далі розшифровувати спадок геніальної письменниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію