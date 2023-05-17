Можливі черги на кордоні: у ПП «Устилуг — Зосин» на Волині розпочинається ремонт

Можливі черги на кордоні: у ПП «Устилуг — Зосин» на Волині розпочинається ремонт
З 30 квітня розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг — Зосин" з української сторони.

Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року, повідомили в державній митній службі України.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.

У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху.

З польського боку у пункті пропуску "Зосин — Устилуг" теж триває ремонт. Це призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

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Теги: Устилуг, ремонт
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