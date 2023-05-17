Можливі черги на кордоні: у ПП «Устилуг — Зосин» на Волині розпочинається ремонт
Сьогодні, 21:15
З 30 квітня розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг — Зосин" з української сторони.
Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року, повідомили в державній митній службі України.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.
У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху.
З польського боку у пункті пропуску "Зосин — Устилуг" теж триває ремонт. Це призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.
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Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року, повідомили в державній митній службі України.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.
У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху.
З польського боку у пункті пропуску "Зосин — Устилуг" теж триває ремонт. Це призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.
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