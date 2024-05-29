Луцьку «Ротонду» готують до відкриття





Заклад працюватиме у звичному режимі з 10:00 до 20:00, прокоментував Роман Хорзов.



Комплекс розташований на території Центрального парку ім. Лесі Українки на вул. Глушець, 22-А.



Торік «Ротонду» відремонтували:



встановили сучасну систему підігріву води;



оновили систему фільтрації води.



замінили насоси на більші, які дозволяють якісніше очищувати воду.



Меню з їжею та напоями залишиться без змін, зокрема будуть «шацькі» пончики, які зібрали чимало позитивних відгуків минулого сезону.



Вартість послуг поки остаточно не прорахували, проте ціни будуть доступними. Орієнтуватися можна на 350 грн в день, як і торік, каже Роман Хорзов.



Цьогоріч перед відкриттям сезону команда займається ремонтом:



технічними роботами;



чищенням басейну;



фарбуванням підлоги.



Також, планують найближчим часом відремонтувати дитячий майданчик на локації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч відкриття 9 сезону відпочинкового комплексу «Ротонда» заплановане на червень.Заклад працюватиме у звичному режимі з 10:00 до 20:00, прокоментував misto.media засновник проєкту «Ротонда»Комплекс розташований на території Центрального парку ім. Лесі Українки на вул. Глушець, 22-А.Торік «Ротонду» відремонтували:встановили сучасну систему підігріву води;оновили систему фільтрації води.замінили насоси на більші, які дозволяють якісніше очищувати воду.Меню з їжею та напоями залишиться без змін, зокрема будуть «шацькі» пончики, які зібрали чимало позитивних відгуків минулого сезону.Вартість послуг поки остаточно не прорахували, проте ціни будуть доступними. Орієнтуватися можна на 350 грн в день, як і торік, каже Роман Хорзов.Цьогоріч перед відкриттям сезону команда займається ремонтом:технічними роботами;чищенням басейну;фарбуванням підлоги.Також, планують найближчим часом відремонтувати дитячий майданчик на локації.

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