Будівництво реабілітаційного центру для військових у Володимирі: зведено перший поверх і укриття

Ігор Пальонка 29 квітня навідався на будівельний майданчик, де активно ведуться роботи з будівництва нового реабілітаційного центру для військовослужбовців у Володимирі.



На сьогодні вже завершено зведення укриття, перший поверх нового корпусу та монолітне перекриття, інформують у міськраді передає



Збудовано повністю каркас першого поверху приміщення, яке з’єднано із колишнім корпусом інфекційної лікарні, що дозволить розширити можливості медичної допомоги для військових. Залили монолітне перекриття, підготували підвальні приміщення, частина з яких згодом використовуватиметься як укриття. Також вже частково зроблено перекриття другого поверху.



Поряд з новим корпусом споруджена котельня, яка забезпечить тепло та комфорт у сучасному реабілітаційному центрі. В найближчих планах — монтаж покрівлі на цій будівлі.



У «червоному» корпусі колишньої інфекційної лікарні також тривають роботи: підсилюються опорні конструкції, після чого там відбуватиметься реконструкція згідно з проєктом.



Усе фінансується за кошти міського бюджету, а завершення робіт заплановане на кінець цього року.



«Ми тісно співпрацюємо з підрядниками, щоб вони своєчасно виконали умови договору. Сподіваюсь, до 31 грудня 2025 року реалізація проєкту буде завершена, і об’єкт із сучасним медичним обладнанням для реабілітації військових буде готовий до експлуатації», – наголосив голова громади.



Після завершення будівництва планується обладнати центр сучасним обладнанням, яке дозволить забезпечити якісну реабілітацію для наших захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова29 квітня навідався на будівельний майданчик, де активно ведуться роботи з будівництва нового реабілітаційного центру для військовослужбовців у Володимирі.На сьогодні вже завершено зведення укриття, перший поверх нового корпусу та монолітне перекриття, інформують у міськраді передає Район. Володимир Збудовано повністю каркас першого поверху приміщення, яке з’єднано із колишнім корпусом інфекційної лікарні, що дозволить розширити можливості медичної допомоги для військових. Залили монолітне перекриття, підготували підвальні приміщення, частина з яких згодом використовуватиметься як укриття. Також вже частково зроблено перекриття другого поверху.Поряд з новим корпусом споруджена котельня, яка забезпечить тепло та комфорт у сучасному реабілітаційному центрі. В найближчих планах — монтаж покрівлі на цій будівлі.У «червоному» корпусі колишньої інфекційної лікарні також тривають роботи: підсилюються опорні конструкції, після чого там відбуватиметься реконструкція згідно з проєктом.Усе фінансується за кошти міського бюджету, а завершення робіт заплановане на кінець цього року.«Ми тісно співпрацюємо з підрядниками, щоб вони своєчасно виконали умови договору. Сподіваюсь, до 31 грудня 2025 року реалізація проєкту буде завершена, і об’єкт із сучасним медичним обладнанням для реабілітації військових буде готовий до експлуатації», – наголосив голова громади.Після завершення будівництва планується обладнати центр сучасним обладнанням, яке дозволить забезпечити якісну реабілітацію для наших захисників.

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