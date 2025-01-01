Магнітні бурі: прогноз на 30 квітня

Магнітні бурі: прогноз на 30 квітня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У середу, 30 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,67 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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