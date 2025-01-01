Магнітні бурі: прогноз на 30 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У середу, 30 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,67 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У середу, 30 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,67 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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