Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 30 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 18 копійок і становить 41,56 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,56 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,28 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,07 (-1 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,56 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,28 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,07 (-1 коп.)
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