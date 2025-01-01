Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,56 (-18 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,28 (-11 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,07 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 30 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 18 копійок і становить 41,56 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,56 (-18 коп.)Курс євро1 євро — 47,28 (-11 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,07 (-1 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію