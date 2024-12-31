Суд зобов’язав громаду УПЦ МП залишити Успенський собор у Володимирі до кінця травня

Суд зобов’язав громаду УПЦ МП залишити Успенський собор у Володимирі до кінця травня
Громада упц мп, яка роками займала і досі займає Успенський собор у Володимирі намагалась уникнути виселення, просячи суд дозволити їй залишитися ще на пів року — аби зібрати святині та дотриматися канонів. Та суд ухвалив інше: відтермінування лише на місяць. До 29 травня громада зобов’язана покинути державну культову споруду. Відтак, час пішов і є місяць.

Представники московської громади, серед яких адвокати Ковальчук і Шульженко, намагалися переконати суд у складності виконання рішення – переїхати вже неможливо, мовляв, треба ще півроку. Серед аргументів — особливий статус храму, святість майна, необхідність благословення на його винесення, а також… інвентаризація багатьох речей: від віників і лопат до церковного одягу та ікон, передає БУГ.

“Почали облік: класифікацію книг, облік майна для літургій, облік святинь, почали шукати, як пересувати іконостас, розпочато облік допоміжних інструментів (віники, лопати і інші знаряддя)”, – зазначив захисник московитів.

Суддя окремо вказав на непогодженість у показах адвокатів — один з них заявив про виконання інвентаризації, інший — зазначив, що такої інформації не має. До речі, суддя також неодноразово робив зауваження про зловживання правом адвоката і неповагу до процесу.

Позиція держави: часу було більш ніж достатньо

Представник стягувача нагадав, що громада знала про остаточне рішення ще з листопада 2024 року, апеляція підтвердила його законність у березні, а офіційне повідомлення від виконавчої служби надійшло 31 березня.

Як стало відомо під час суду, 14 березня настоятель утворення упц мп звернувся листом до голови Волинської ОВА, в якому зазначив, що буде добровільно виконувати рішення суду і зобов’язується покинути святиню до 29 квітня. Він самостійно підписав лист. Суддя запитав у захисників, що перешкоджає виконанню того, що написано у листі, на що адвокат відповів, що листа підписувала “свята людина”, а не юрист.

«Замість виконання рішення — подано заяву про відтермінування. А сьогодні — 29 квітня», — зазначив представник держави.

До слова, як виявилося зі слів захисників, священники упц мп проводили в Успенському соборі служби на Великдень, тому часу для виселення було обмаль.

Що далі?

Рішення суду означає: до 29 травня громада має звільнити Успенський собор, який є пам’яткою національного значення і належить державі. Акт передачі повинен включати оцінку збережених реліквій. Повний перелік їх знаодиться у Луцькому музеї ікони.

Чи спробують московити знову затягнути процес — покаже час. Але очевидно одне: терпіння суспільства та держави вичерпано, як і простір для юридичного маневру.


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Теги: собор, володимир, упц мп
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