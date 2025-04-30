На Сумщині росіяни дроном вбили чоловіка, який збирався везти вулики на пасіку





Як повідомили у Сумській облпрокуратурі, загинув 31-річний чоловік, а його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований, пише



За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 квітня 2025 року близько 06:00 год у Есманській громаді Сумської області ворог атакував БпЛА типу FPV двох цивільних чоловіків, які перебували на території власного домоволодіння та збирались вивозити вулики на пасіку.Як повідомили у Сумській облпрокуратурі, загинув 31-річний чоловік, а його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований, пише LB.ua За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

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