У Луцьку горів склад біля перинатального центру





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці події працювали вогнеборці двох підрозділів служби 101 Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області.



На гасіння окремо розташованої споруди подали 4 водяних ствола, працювало 3 ланки рятувальників у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі.



Всього залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки служби 101.



В одноповерховій складській будівлі були засоби індивідуального захисту та майно в деревʼяних стелажах і паперових коробках.



Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ліквідували пожежу в одноповерховій будівлі на вулиці Загородній, що знаходиться поруч з Волинським обласним перинатальним центром.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події працювали вогнеборці двох підрозділів служби 101 Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області.На гасіння окремо розташованої споруди подали 4 водяних ствола, працювало 3 ланки рятувальників у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі.Всього залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки служби 101.В одноповерховій складській будівлі були засоби індивідуального захисту та майно в деревʼяних стелажах і паперових коробках.Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.

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