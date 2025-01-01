У Луцьку горів склад біля перинатального центру

У Луцьку горів склад біля перинатального центру
У Луцьку ліквідували пожежу в одноповерховій будівлі на вулиці Загородній, що знаходиться поруч з Волинським обласним перинатальним центром.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці події працювали вогнеборці двох підрозділів служби 101 Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області.

На гасіння окремо розташованої споруди подали 4 водяних ствола, працювало 3 ланки рятувальників у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі.

Всього залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки служби 101.

В одноповерховій складській будівлі були засоби індивідуального захисту та майно в деревʼяних стелажах і паперових коробках.

Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.
У Луцьку горів склад біля перинатального центру

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Теги: пожежа, Волинь
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