У Луцьку горів склад біля перинатального центру
Сьогодні, 09:27
У Луцьку ліквідували пожежу в одноповерховій будівлі на вулиці Загородній, що знаходиться поруч з Волинським обласним перинатальним центром.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали вогнеборці двох підрозділів служби 101 Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області.
На гасіння окремо розташованої споруди подали 4 водяних ствола, працювало 3 ланки рятувальників у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі.
Всього залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки служби 101.
В одноповерховій складській будівлі були засоби індивідуального захисту та майно в деревʼяних стелажах і паперових коробках.
Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали вогнеборці двох підрозділів служби 101 Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області.
На гасіння окремо розташованої споруди подали 4 водяних ствола, працювало 3 ланки рятувальників у спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі.
Всього залучено 20 рятувальників, 6 одиниць техніки служби 101.
В одноповерховій складській будівлі були засоби індивідуального захисту та майно в деревʼяних стелажах і паперових коробках.
Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.
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