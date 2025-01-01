Під виглядом прогулянок із дитиною російська шпигунка коригувала удари по Житомирщині

Під виглядом прогулянок із дитиною російська шпигунка коригувала удари по Житомирщині
Працівники СБУ затримали агентку фсб, яка під виглядом прогулянок з дитиною коригувала удари по Житомирщині.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку фсб на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари рф по регіону.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників.

Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку «за легендою» відводила до місцевого дитсадочка.

У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони.

Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

Співробітники СБУ затримали агентку та запобігли передачі розвідданих агресору.

Одночасно з цим співробітники Служби безпеки провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору фсб, коли шукала «додаткові заробітки» на Телеграм-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановлено кіберфахівцями СБУ.

Під час обушку у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: зрадники, СБУ
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