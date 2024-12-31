«Бабай» — інноваційна РЕБ-система, що змінює правила гри в боротьбі з дронами





Від ручних рішень — до повноцінної системи

Історія «Бабая» бере початок у 2022 році, коли група волонтерів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії створила перші антидронові рушниці. Вони могли ефективно глушити сигнали на частотах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц і 900 МГц. Проте з ускладненням ворожих БПЛА стало очевидно: потрібно масштабувати підхід.



«Додавання нового обладнання робило рушниці важчими, а час автономної роботи зменшувався. Тож ми зрозуміли, що потрібна система нового рівня», — згадує проєктний менеджер Тарас.



Це стало поштовхом до створення окремої компанії, яка зосередилася на виробництві повноцінних РЕБ-систем із можливістю інтеграції на автомобілях або захисту стаціонарних позицій.



Повна автономність без втручання людини

Ключова перевага «Бабая» — повністю автоматичний режим роботи. Завдяки вбудованій радіолокаційній системі пристрій самостійно сканує ефір, виявляє сигнали БПЛА та миттєво вмикає режим подавлення. Також система голосом інформує про активну частоту загрози.



««Бабай» виявляє навіть новітні дрони, які працюють на нестандартних частотах. Система може охоплювати діапазон від 150 до 6000 МГц», — зазначає Тарас.



При цьому оператор має змогу вручну втрутитися у процес — наприклад, щоб уникнути конфлікту з власними БПЛА. Керування можливе як через Wi-Fi, так і через кабельне з'єднання через зручний веб-інтерфейс.



Модульність — як у конструктора

РЕБ «Бабай» побудований за модульним принципом, що дозволяє адаптувати його до конкретних завдань. Систему можна легко змонтувати на автівку, встановити на позиції чи об’єкт.

Підтримується до 12 модулів подавлення.



«Ми постійно тестуємо нові антени, покращуємо веб-інтерфейс, додаємо функції. Наразі, зокрема, працюємо над секторними антенами для точкового захисту ділянок фронту», — коментує Тарас.



Завдяки універсальності та бойовому досвіду, який вкладено в кожен компонент, ця система стала популярним вибором серед військових підрозділів. Саме тому зростає попит серед волонтерів та оборонних структур, які шукають інформацію, що



Ефективно випробували РЕБ «Бабай» 67-ма ОМБр, 150-та ОМБр, 59-та ОШБр імені Якова Гандзюка, 17-та ОВМБр та інші відомі тактичні військові з'єднань ЗСУ.



Бойове підтвердження ефективності

«Бабай» пройшов сертифікацію в Українському державному центрі радіочастот, а також польові випробування в бойових умовах. Система отримала схвальні відгуки від військових:



«Наші машини — цілі. Інші, на жаль, знищені. Або нам дуже щастить, або «Бабай» реально працює», — ділиться Тарас відгуком одного з військових.



Нові розробки: «Жук» і «ПЕС»

На фінальній стадії — ще два пристрої:



«Жук» — мініатюрний РЕБ-комплекс на два канали;

«ПЕС Сірко» — детектор дронів для швидкого виявлення ворожих БПЛА.

Обидві системи створюються з урахуванням бойового досвіду та запитів із фронту. Виробник продовжує експериментувати з різними антенами — від купольних до секторних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тлі постійних атак ворожих БПЛА українські інженери представили принципово нове рішення — РЕБ-систему «Бабай». Це автономна розробка, яка в реальному часі виявляє дрони та миттєво їх блокує. Завдяки модульності, потужності та гнучкості — вона стала проривом у сфері радіоелектронної боротьби.Історія «Бабая» бере початок у 2022 році, коли група волонтерів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії створила перші антидронові рушниці. Вони могли ефективно глушити сигнали на частотах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц і 900 МГц. Проте з ускладненням ворожих БПЛА стало очевидно: потрібно масштабувати підхід.«Додавання нового обладнання робило рушниці важчими, а час автономної роботи зменшувався. Тож ми зрозуміли, що потрібна система нового рівня», — згадує проєктний менеджерЦе стало поштовхом до створення окремої компанії, яка зосередилася на виробництві повноцінних РЕБ-систем із можливістю інтеграції на автомобілях або захисту стаціонарних позицій.Ключова перевага «Бабая» — повністю автоматичний режим роботи. Завдяки вбудованій радіолокаційній системі пристрій самостійно сканує ефір, виявляє сигнали БПЛА та миттєво вмикає режим подавлення. Також система голосом інформує про активну частоту загрози.««Бабай» виявляє навіть новітні дрони, які працюють на нестандартних частотах. Система може охоплювати діапазон від 150 до 6000 МГц», — зазначає Тарас.При цьому оператор має змогу вручну втрутитися у процес — наприклад, щоб уникнути конфлікту з власними БПЛА. Керування можливе як через Wi-Fi, так і через кабельне з'єднання через зручний веб-інтерфейс.РЕБ «Бабай» побудований за модульним принципом, що дозволяє адаптувати його до конкретних завдань. Систему можна легко змонтувати на автівку, встановити на позиції чи об’єкт.Підтримується до 12 модулів подавлення.«Ми постійно тестуємо нові антени, покращуємо веб-інтерфейс, додаємо функції. Наразі, зокрема, працюємо над секторними антенами для точкового захисту ділянок фронту», — коментує Тарас.Завдяки універсальності та бойовому досвіду, який вкладено в кожен компонент, ця система стала популярним вибором серед військових підрозділів. Саме тому зростає попит серед волонтерів та оборонних структур, які шукають інформацію, що РЕБ купити , орієнтуючись на перевірені рішення з реальним бойовим застосуванням.Ефективно випробували РЕБ «Бабай» 67-ма ОМБр, 150-та ОМБр, 59-та ОШБр імені Якова Гандзюка, 17-та ОВМБр та інші відомі тактичні військові з'єднань ЗСУ.«Бабай» пройшов сертифікацію в Українському державному центрі радіочастот, а також польові випробування в бойових умовах. Система отримала схвальні відгуки від військових:«Наші машини — цілі. Інші, на жаль, знищені. Або нам дуже щастить, або «Бабай» реально працює», — ділиться Тарас відгуком одного з військових.На фінальній стадії — ще два пристрої:Обидві системи створюються з урахуванням бойового досвіду та запитів із фронту. Виробник продовжує експериментувати з різними антенами — від купольних до секторних.

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