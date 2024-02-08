Брак грошей: без гарячих обідів залишаться майже 14 тисяч учнів на Волині





Без гарячих обідів залишиться 13 900 учнів Камінь-Каширського району, розповів у коментарі Максим Демидюк.



З його слів, кошти, які виділяли з державного бюджету для безоплатних обідів школярів-чорнобильців у 2025 році, — закінчилися.



"17 січня управління оголосило закупівлю на очікувану вартість на суму 233 мільйони гривень, виходячи з вартості порції, яка була попереднього року. Тобто, 75 гривень. За результатами торгів був укладений договір на суму 227 мільйонів гривень. 7 лютого 2025 року нам було доведено, що на гаряче харчування за розподілом коштів передбачено 73,4 мільйона гривень", — говорить Максим Демидюк.



Зі слів посадовця, на той період 17,9 мільйона уже використали на продовження дії попереднього договору і на безоплатні обіди залишилося лише 55 з половиною мільйонів. Цих грошей, каже, вистачило лише на чотири місяці.



"Потреба на травень — орієнтовно 26 мільйонів. Загалом нам необхідно 110 мільйонів на харчування до 31 грудня 2025 року. Ми ініціювали лист-звернення Камінь-Каширської райдержадміністрації спільно з Волинською обласною військовою адміністрацією до Міністерства соціальної політики про цю ситуацію та виділення додаткових коштів для забезпечення харчування школярів-чорнобильців як до кінця навчального року, так і до кінця календарного року. Відповіді не надійшло", — розповів Максим Демидюк.



Як додав начальник управління соціальної та ветеранської політики, торік з лютого до кінця травня учні Камінь-Каширського району, які постраждали від ЧАЕС, через брак грошей теж залишилися без шкільного харчування. За той період, коли діти не отримують гарячих обідів у закладах освіти, батькам з держбюджету передбачена грошова компенсація на суму 390 гривень на місяць.



Довідково: З 1986 року, згідно зі статтями 29 і 30 Закону України "Про статус, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", дітей у навчальних закладах забезпечують безплатними гарячими обідами.

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