Перестало битися серце відомої науковиці з Луцька
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Відійшла у засвіти доцентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського нацуніверситету імені Лесі Українки Оксана Музиченко.
Про це виш повідомив у фейсбуці.
В університеті з глибоким сумом сповістили про непоправну втрату — відійшла у вічність колега, мудра наставниця та добра людина Оксана Семенівна Музиченко, доцентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
«Її професійна відданість, щирість, людяність та невичерпна доброта назавжди залишаться в серцях колег, студентів і всіх, хто мав щастя працювати з нею поруч. Світла пам’ять про неї житиме серед нас. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто поділяє біль цієї втрати. Вічна пам’ять», - зазначили у ВНУ.
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Про це виш повідомив у фейсбуці.
В університеті з глибоким сумом сповістили про непоправну втрату — відійшла у вічність колега, мудра наставниця та добра людина Оксана Семенівна Музиченко, доцентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
«Її професійна відданість, щирість, людяність та невичерпна доброта назавжди залишаться в серцях колег, студентів і всіх, хто мав щастя працювати з нею поруч. Світла пам’ять про неї житиме серед нас. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто поділяє біль цієї втрати. Вічна пам’ять», - зазначили у ВНУ.
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