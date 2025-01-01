Перестало битися серце відомої науковиці з Луцька

Перестало битися серце відомої науковиці з Луцька
Відійшла у засвіти доцентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського нацуніверситету імені Лесі Українки Оксана Музиченко.

Про це виш повідомив у фейсбуці.

В університеті з глибоким сумом сповістили про непоправну втрату — відійшла у вічність колега, мудра наставниця та добра людина Оксана Семенівна Музиченко, доцентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

«Її професійна відданість, щирість, людяність та невичерпна доброта назавжди залишаться в серцях колег, студентів і всіх, хто мав щастя працювати з нею поруч. Світла пам’ять про неї житиме серед нас. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто поділяє біль цієї втрати. Вічна пам’ять», - зазначили у ВНУ.

Перестало битися серце відомої науковиці з Луцька

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Теги: смерть, Волинь
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