У Луцьку відзначили воїнів-прикордонників

У Луцьку відзначили воїнів-прикордонників
Сьогодні, 30 квітня, у Луцьку з нагоди Дня прикордонника України представники обласної та міської влади вшанували та відзначили захисників кордону 6-го прикордонного загону.

Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.

Заступник Луцького міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Юрій Вербич разом з начальником Волинської обласної військової адміністрації Іваном Рудницьким та головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом поклали квіти до пам’ятного знаку полеглим Героям-прикордонникам, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України.

Опісля вони вручили прикордонникам почесні грамоти та подяки.

У вітальному слові Юрій Вербич подякував їм за службу та від імені усієї міської ради та Луцького міського голови Ігоря Поліщука привітав їх з Днем прикордонника.

«Щиро дякую за ваш подвиг, героїзм та мужність. 6-й прикордонний загін — це вже частинка новітньої історії міста Луцька. Жителі нашого міста завжди почувають себе безпечніше, коли ви є поруч. Щиро вам дякую. Луцька міська рада в особі міського голови підтримує ваш загін, підтримує усі ваші звернення щодо бойового забезпечення і буде це робити й надалі», - зазначив він.

Начальник прикордонного загону Богдан Ігнатюк передав Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку подяку за постійну підтримку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прикордонники, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Що з Рудницьким? Може у нього щось болить ?
Відповісти
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:12
Звільнили голову Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 12:06
У Луцьку відзначили воїнів-прикордонників
Сьогодні, 11:34
Перестало битися серце відомої науковиці з Луцька
Сьогодні, 11:16
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
«Мої діти воюють, і я маю бути поруч», - волинський прикордонник «Мої діти воюють, і я маю бути поруч», - волинський прикордонник
09 квітня, 15:04
Посмертні нагороди Героїв із Ковеля отримали їхні рідні Посмертні нагороди Героїв із Ковеля отримали їхні рідні
24 квітня, 13:16
Зеленський нагородив ексдепутата з Волині, який пішов на війну Зеленський нагородив ексдепутата з Волині, який пішов на війну
09 квітня, 14:26
Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО
02 березня, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада продовжила добровільну явку із СЗЧ до кінця літа
Сьогодні, 12:45
 0
Росія хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, - Сирський
Сьогодні, 12:30
 0
Під час комендантської години на Волині зловили п’яного водія на Hyundai
Сьогодні, 12:21
 0
Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:12
 0
Звільнили голову Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8