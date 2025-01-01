У Луцьку відзначили воїнів-прикордонників

Сьогодні, 30 квітня, у Луцьку з нагоди Дня прикордонника України представники обласної та міської влади вшанували та відзначили6-го прикордонного загону.Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.Заступник Луцького міського голови, керуючий справами виконавчого комітетуразом з начальником Волинської обласної військової адміністраціїта головою Волинської обласної радипоклали квіти до пам’ятного знаку полеглим Героям-прикордонникам, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України.Опісля вони вручили прикордонникам почесні грамоти та подяки.У вітальному слові Юрій Вербич подякував їм за службу та від імені усієї міської ради та Луцького міського голови Ігоря Поліщука привітав їх з Днем прикордонника.«Щиро дякую за ваш подвиг, героїзм та мужність. 6-й прикордонний загін — це вже частинка новітньої історії міста Луцька. Жителі нашого міста завжди почувають себе безпечніше, коли ви є поруч. Щиро вам дякую. Луцька міська рада в особі міського голови підтримує ваш загін, підтримує усі ваші звернення щодо бойового забезпечення і буде це робити й надалі», - зазначив він.Начальник прикордонного загонупередав Луцькому міському головіподяку за постійну підтримку.