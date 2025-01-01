У Луцьку відзначили воїнів-прикордонників
Сьогодні, 11:34
Сьогодні, 30 квітня, у Луцьку з нагоди Дня прикордонника України представники обласної та міської влади вшанували та відзначили захисників кордону 6-го прикордонного загону.
Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
Заступник Луцького міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Юрій Вербич разом з начальником Волинської обласної військової адміністрації Іваном Рудницьким та головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом поклали квіти до пам’ятного знаку полеглим Героям-прикордонникам, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України.
Опісля вони вручили прикордонникам почесні грамоти та подяки.
У вітальному слові Юрій Вербич подякував їм за службу та від імені усієї міської ради та Луцького міського голови Ігоря Поліщука привітав їх з Днем прикордонника.
«Щиро дякую за ваш подвиг, героїзм та мужність. 6-й прикордонний загін — це вже частинка новітньої історії міста Луцька. Жителі нашого міста завжди почувають себе безпечніше, коли ви є поруч. Щиро вам дякую. Луцька міська рада в особі міського голови підтримує ваш загін, підтримує усі ваші звернення щодо бойового забезпечення і буде це робити й надалі», - зазначив він.
Начальник прикордонного загону Богдан Ігнатюк передав Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку подяку за постійну підтримку.
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Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
Заступник Луцького міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Юрій Вербич разом з начальником Волинської обласної військової адміністрації Іваном Рудницьким та головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом поклали квіти до пам’ятного знаку полеглим Героям-прикордонникам, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України.
Опісля вони вручили прикордонникам почесні грамоти та подяки.
У вітальному слові Юрій Вербич подякував їм за службу та від імені усієї міської ради та Луцького міського голови Ігоря Поліщука привітав їх з Днем прикордонника.
«Щиро дякую за ваш подвиг, героїзм та мужність. 6-й прикордонний загін — це вже частинка новітньої історії міста Луцька. Жителі нашого міста завжди почувають себе безпечніше, коли ви є поруч. Щиро вам дякую. Луцька міська рада в особі міського голови підтримує ваш загін, підтримує усі ваші звернення щодо бойового забезпечення і буде це робити й надалі», - зазначив він.
Начальник прикордонного загону Богдан Ігнатюк передав Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку подяку за постійну підтримку.
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Коментарі 1
Що з Рудницьким? Може у нього щось болить ?
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