Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО

Росія атакувала Україну 108 дронами: два ворожі БпЛА - і досі в повітряному просторі. ОНОВЛЕНО
У ніч на 30 квітня 2025 року (із 21.30 29 квітня) противник атакував 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Основні напрямки удару — Дніпро та Харків.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11.30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Два ворожі БпЛА — в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

Перед повідомлялося, що наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на Рівненщині.

ОНОВЛЕНО.

О 12.28 Повітряні сили оголосили про відбої тривог на Рівненщині та Волині.

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Теги: Росія, Україна, війна
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