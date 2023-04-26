Звільнили голову Луцького міськрайонного суду

Валентину Пушкарчук звільнили у звʼязку з заявою про відставку. Суддя вирішила піти на пенсію, не пропрацювавши і пів року після обрання на керівну посаду.



Про це йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя про результати засідання 29 квітня, пише



«Вища рада правосуддя вирішила звільнити Пушкарчук Валентину Петрівну з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у зв’язку з поданням заяви про відставку», – інформує ВРП.



З біографії служительки Феміди відомо, що вона народилася у 1960 році. У 1984-му закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю правознавство. З 1992 року працювала суддею Маневицького народного суду. У 1999 році переїхала до Луцька та стала суддею Луцького міського суду, тоді ж після ліквідації установи, у 2004 році переведена до Луцького міськрайонного суду.



Головою Луцького міськрайонного суду Валентина Пушкарчук стала 15 листопада 2024 року. Вона очолила установу змінивши на посаді Анатолія Пахолюка. За українським законодавством, керівник суду обирається терміном на три роки, тобто Пушкарчук не пропрацювала у новому статусі й пів року.



За даними системи «Опендатабот», торік Валентина Пушкарчук отримала 1 мільйон 578 тисяч гривень зарплати, 283 тисячі гривень пенсії і 78 гривень процентів. Жінка придбала вантажну автівку «Renault Master» 2017 року випуску за 495 тисяч гривень, хоча має і легкову «Toyota Yaris Hybrid» 2022 року випуску.



Серед нерухомості голова суду задекларувала за 2024 рік луцьку квартиру площею майже 82 квадратних метри у спільній власності з Сергієм Пушкарчуком та ще одне помешкання в обласному центрі площею 83 кв. м., яке перебуває у неї на праві користування, а належить громадянці Олені Шоломович. Також у звітному документів вказано понад мільйон гривень заощаджень.



У вересні 2022-го «Сила правди» підрахувала, що Валентина Пушкарчук посіла шосте місце серед волинських суддів за розміром зарплатні за пів року. Її середній заробіток становив 125 тисяч гривень на місяць, а за 6 місяців роботи загалом їй нарахували 820,6 тисяч гривень. До слова, Валентина Пушкарчук отримуватиме й чималу довічну пенсію, адже її сума розраховується на основі розміру заробітної плати та стажу: від 50 до 90%.



Загалом суддя спеціалізувалася на цивільних справах. Серед рішень Валентини Пушкарчук, які стали відомі громадськості, – штраф і вилучення водійського посвідчення на 5 років у ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука. У 2017 році саме вона поновлювала на посаді секретаря Луцької міської ради Юлію Вусенко. Тоді за цей пост пані Вусенко боролася з нині чинним міським головою Ігорем Поліщуком.



У червні 2021 року пані Пушкарчук подала скаргу на адвоката Ярослава Грищенка через агресію в залі суду. Втім, у Вищій раді правосуддя вирішили, що оскільки інцидент стався після винесення вердикту суду, то його не можна оцінювати як втручання у роботу Феміди.



«Колектив Луцького міськрайонного суду висловлює Валентині Петрівні щиру подяку за багаторічну плідну працю, зичить подальших успіхів і життєвої наснаги», – зазначили в у станові у зв’язку зі звільненням служительки Феміди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голову Луцького міськрайонного судузвільнили у звʼязку з заявою про відставку. Суддя вирішила піти на пенсію, не пропрацювавши і пів року після обрання на керівну посаду.Про це йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя про результати засідання 29 квітня, пише "Сила правди" «Вища рада правосуддя вирішила звільнити Пушкарчук Валентину Петрівну з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у зв’язку з поданням заяви про відставку», – інформує ВРП.З біографії служительки Феміди відомо, що вона народилася у 1960 році. У 1984-му закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю правознавство. З 1992 року працювала суддею Маневицького народного суду. У 1999 році переїхала до Луцька та стала суддею Луцького міського суду, тоді ж після ліквідації установи, у 2004 році переведена до Луцького міськрайонного суду.Головою Луцького міськрайонного суду Валентина Пушкарчук стала 15 листопада 2024 року. Вона очолила установу змінивши на посаді. За українським законодавством, керівник суду обирається терміном на три роки, тобто Пушкарчук не пропрацювала у новому статусі й пів року.За даними системи «Опендатабот», торік Валентина Пушкарчук отримала 1 мільйон 578 тисяч гривень зарплати, 283 тисячі гривень пенсії і 78 гривень процентів. Жінка придбала вантажну автівку «Renault Master» 2017 року випуску за 495 тисяч гривень, хоча має і легкову «Toyota Yaris Hybrid» 2022 року випуску.Серед нерухомості голова суду задекларувала за 2024 рік луцьку квартиру площею майже 82 квадратних метри у спільній власності з Сергієм Пушкарчуком та ще одне помешкання в обласному центрі площею 83 кв. м., яке перебуває у неї на праві користування, а належить громадянці Олені Шоломович. Також у звітному документів вказано понад мільйон гривень заощаджень.У вересні 2022-го «Сила правди» підрахувала, що Валентина Пушкарчук посіла шосте місце серед волинських суддів за розміром зарплатні за пів року. Її середній заробіток становив 125 тисяч гривень на місяць, а за 6 місяців роботи загалом їй нарахували 820,6 тисяч гривень. До слова, Валентина Пушкарчук отримуватиме й чималу довічну пенсію, адже її сума розраховується на основі розміру заробітної плати та стажу: від 50 до 90%.Загалом суддя спеціалізувалася на цивільних справах. Серед рішень Валентини Пушкарчук, які стали відомі громадськості, – штраф і вилучення водійського посвідчення на 5 років у ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука. У 2017 році саме вона поновлювала на посаді секретаря Луцької міської ради Юлію Вусенко. Тоді за цей пост пані Вусенко боролася з нині чинним міським головою Ігорем Поліщуком.У червні 2021 року пані Пушкарчук подала скаргу на адвокатачерез агресію в залі суду. Втім, у Вищій раді правосуддя вирішили, що оскільки інцидент стався після винесення вердикту суду, то його не можна оцінювати як втручання у роботу Феміди.«Колектив Луцького міськрайонного суду висловлює Валентині Петрівні щиру подяку за багаторічну плідну працю, зичить подальших успіхів і життєвої наснаги», – зазначили в у станові у зв’язку зі звільненням служительки Феміди.

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