Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства

Дональд Трамп виступив із промовою з нагоди перших 100 днів його роботи на цій посаді.



Головні тези з його промови наводять BBC та Washington Post, пише



Так, Трамп назвав своє президентство «революцією здорового глузду» і наголосив, що хоче використати свою роботу на посаді глави держави для здійснення «глибоких змін».



«За 100 днів ми здійснили найглибші зміни у Вашингтоні за 100 років. Це найкращий 100-денний початок для будь-якого президента в історії, усі це кажуть», — наголосив лідер Білого дому.



Також Трампа висміяв свого попередника Джо Байдена та всю Демократичну партію, заявивши, що їм начебто більше ніхто не довіряє. А коментуючи наміри деяких демократів оголосити чинному президентові США імпічмент, Трамп іронічно запитав: «Що ж я такого зробив, що вони хочуть оголосити мені імпічмент?».



Чимало уваги Трамп приділив питанню боротьби з нелегальними мігрантами. Під час його промови на білбордах показували відео, на якому нелегальних мігрантів у кайданах везуть до Сальвадору. Після цього відеоролику натовп підвівся на ноги та скандував: «США! США! США!».



Окрім цього, республіканець розповідав про боротьбу інфляцією та «божевільними прогресивними ідеями», маючи на увазі «трансгендерне безумство» та «ідеологічну обробку дітей».



Також Трамп згадав про введені мита проти інших країн світу. Глава Білого дому наголосив: «Ми втрачали мільярди й мільярди доларів щодня через торгівлю, а тепер я знизив цей показник до дуже низького рівня, і незабаром ми будемо заробляти багато грошей».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвиступив із промовою з нагоди перших 100 днів його роботи на цій посаді.Головні тези з його промови наводять BBC та Washington Post, пише Громадське Так, Трамп назвав своє президентство «революцією здорового глузду» і наголосив, що хоче використати свою роботу на посаді глави держави для здійснення «глибоких змін».«За 100 днів ми здійснили найглибші зміни у Вашингтоні за 100 років. Це найкращий 100-денний початок для будь-якого президента в історії, усі це кажуть», — наголосив лідер Білого дому.Також Трампа висміяв свого попередниката всю Демократичну партію, заявивши, що їм начебто більше ніхто не довіряє. А коментуючи наміри деяких демократів оголосити чинному президентові США імпічмент, Трамп іронічно запитав: «Що ж я такого зробив, що вони хочуть оголосити мені імпічмент?».Чимало уваги Трамп приділив питанню боротьби з нелегальними мігрантами. Під час його промови на білбордах показували відео, на якому нелегальних мігрантів у кайданах везуть до Сальвадору. Після цього відеоролику натовп підвівся на ноги та скандував: «США! США! США!».Окрім цього, республіканець розповідав про боротьбу інфляцією та «божевільними прогресивними ідеями», маючи на увазі «трансгендерне безумство» та «ідеологічну обробку дітей».Також Трамп згадав про введені мита проти інших країн світу. Глава Білого дому наголосив: «Ми втрачали мільярди й мільярди доларів щодня через торгівлю, а тепер я знизив цей показник до дуже низького рівня, і незабаром ми будемо заробляти багато грошей».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію