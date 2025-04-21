Удари артилерією, дрони, атаки: прикордонники не відчули обіцяного ворогом «режиму тиші»
Сьогодні, 13:48
Під час оголошеного росіянами на Великдень так званого "режиму припинення вогню" українські прикордонники фіксували численні обстріли прикордоння з РФ та спроби штурмів противника.
Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Це більше імітація того, що Росія хоче якогось перемир’я. Хай воно там мало тривати близько 30 годин, але і по Сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити ствольною артилерією, РСЗВ, використовував також і безпілотники (це і скиди, і FPV дрони). Можливо, ворог менше атакував Чернігівщину, але якщо прив’язуватися до всієї протяжності кордону з РФ в межах цих трьох областей, то ніякого режиму припинення вогню з боку Росії ми не спостерігали.
По лінії фронту, де знаходяться підрозділи ДПСУ, з перших годин обстріли відбувалися тоді, коли начебто мало бути припинення вогню... Можливо, менше ворог використовував авіацію, щоб здійснювати удари, але повного припинення вогню ми не спостерігали", - йдеться в повідомленні.
Як наголосив офіцер, на окремих напрямках ворог намагався проводити штурмові дії на ділянках, де несуть службу прикордонні підрозділи.
"Це були не провокації, а цілеспрямовані штурмові дії, які ворог продовжував здійснювати. Хай це окремі напрямки, але, якщо говорити про припинення вогню, то фіксувалися не лише обстріли, а й атаки на позиції наших воїнів", - додав Демченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Це більше імітація того, що Росія хоче якогось перемир’я. Хай воно там мало тривати близько 30 годин, але і по Сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити ствольною артилерією, РСЗВ, використовував також і безпілотники (це і скиди, і FPV дрони). Можливо, ворог менше атакував Чернігівщину, але якщо прив’язуватися до всієї протяжності кордону з РФ в межах цих трьох областей, то ніякого режиму припинення вогню з боку Росії ми не спостерігали.
По лінії фронту, де знаходяться підрозділи ДПСУ, з перших годин обстріли відбувалися тоді, коли начебто мало бути припинення вогню... Можливо, менше ворог використовував авіацію, щоб здійснювати удари, але повного припинення вогню ми не спостерігали", - йдеться в повідомленні.
Як наголосив офіцер, на окремих напрямках ворог намагався проводити штурмові дії на ділянках, де несуть службу прикордонні підрозділи.
"Це були не провокації, а цілеспрямовані штурмові дії, які ворог продовжував здійснювати. Хай це окремі напрямки, але, якщо говорити про припинення вогню, то фіксувалися не лише обстріли, а й атаки на позиції наших воїнів", - додав Демченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер народний депутат Володимир Мороз
Сьогодні, 14:49
Удари артилерією, дрони, атаки: прикордонники не відчули обіцяного ворогом «режиму тиші»
Сьогодні, 13:48
У Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури
Сьогодні, 13:15