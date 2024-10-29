Помер народний депутат Володимир Мороз

Володимир Мороз.



Про це повідомили у Верховній Раді, пише



Там висловили співчуття через передчасну смерть Мороза, причину якої не назвали.



Померлий очолював підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер народний депутат України, який пройшов у Верховну Раду від забороненої «Опозиційної платформи за життя» (ОПЗЖ),Про це повідомили у Верховній Раді, пише Громадське Там висловили співчуття через передчасну смерть Мороза, причину якої не назвали.Померлий очолював підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію