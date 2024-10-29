Помер народний депутат Володимир Мороз
Сьогодні, 14:49
Помер народний депутат України, який пройшов у Верховну Раду від забороненої «Опозиційної платформи за життя» (ОПЗЖ), Володимир Мороз.
Про це повідомили у Верховній Раді, пише Громадське.
Там висловили співчуття через передчасну смерть Мороза, причину якої не назвали.
Померлий очолював підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
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Про це повідомили у Верховній Раді, пише Громадське.
Там висловили співчуття через передчасну смерть Мороза, причину якої не назвали.
Померлий очолював підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
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