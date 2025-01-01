На Харківщині загинув Герой з Волині Вячеслав Зинюк

Внаслідок бойових дій загинув житель села Любохини, захисник України —, 21 квітня 1996 року народження.Про це повідомили у Дубечненській громаді."Його серце перестало битися 10 квітня 2025 року в населеному пункті Петропавлівка Куп'янського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання, захищаючи рідну землю від ворога.Його хоробрість, відданість і любов до України назавжди залишаться в наших серцях. Ми схиляємо голови перед його подвигом і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання буде повідомлено додатково.