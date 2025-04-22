На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Котик

На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Котик
Чергова трагічна звістка про загибель ковельчанина на фронті. Ворог забрав життя командира кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А7028, капітана Котика Володимира Володимировича (22.04.1973 р.н.).

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Його життя обірвалося 18 квітня 2025 року в результаті артилерійського обстрілу біля населеного пункту Плещіївка на Донеччині.

Прощання з воїном відбудеться 22.04.2025 р. за наступним порядком:

11.00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,
після завершення – хода до центру міста;

12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, війна
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