На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Котик
Сьогодні, 16:20
Чергова трагічна звістка про загибель ковельчанина на фронті. Ворог забрав життя командира кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А7028, капітана Котика Володимира Володимировича (22.04.1973 р.н.).
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Його життя обірвалося 18 квітня 2025 року в результаті артилерійського обстрілу біля населеного пункту Плещіївка на Донеччині.
Прощання з воїном відбудеться 22.04.2025 р. за наступним порядком:
11.00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,
після завершення – хода до центру міста;
12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Його життя обірвалося 18 квітня 2025 року в результаті артилерійського обстрілу біля населеного пункту Плещіївка на Донеччині.
Прощання з воїном відбудеться 22.04.2025 р. за наступним порядком:
11.00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,
після завершення – хода до центру міста;
12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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