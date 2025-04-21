Сирський: поблизу кордону на Сумщині і на території РФ тривають інтенсивні бойові дії

Сирський: поблизу кордону на Сумщині і на території РФ тривають інтенсивні бойові дії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бригади на Сумщині, де обговорив з командирами та начальниками родів військ ситуацію біля кордону та нарощування бойових можливостей.

Про це Головком повідомив у Фейсбуці, пише LB.ua.

"Тривають інтенсивні бойові дії на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території РФ. Виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання", — каже Сирський.

Головнокомандувач на місцях ухвалив усі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

Також Сирський обговорив з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей українських військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.

"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", — наголошує Сирський.

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Теги: Росія, війна
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