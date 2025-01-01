Путін відповів на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі

володимир путін заявив, що проаналізує пропозицію президента України Володимира Зеленського не атакувати цивільну інфраструктуру щонайменше протягом 30 діб.



Про це заявив путін, якого цитують пропагандистські ТАСС та «РИА новости», пише



Президент Володимир Зеленський повідомив увечері 20 квітня, що Україна пропонує росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін.



Путін відреагував на пропозицію, заявивши, що «із цим треба розібратися». За його словами, росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь.



Раніше у кремлі заявили, що путін не давав наказу продовжити «Великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.



«Великоднє перемирʼя»



Глава рф володимир путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська рф «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».



Президент України Володимир Зеленський спершу назвав заяву про «Великоднє перемирʼя» «черговою спробою путіна пограти з життями людей». Згодом Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій рф, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Також він запропонував продовжити «Великоднє перемирʼя», якщо тиша справді запанує.



20 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна так і не почула відповіді москви на пропозицію 30-денного припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер росіїзаявив, що проаналізує пропозицію президента Українине атакувати цивільну інфраструктуру щонайменше протягом 30 діб.Про це заявив путін, якого цитують пропагандистські ТАСС та «РИА новости», пише Громадське Президент Володимир Зеленський повідомив увечері 20 квітня, що Україна пропонує росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін.Путін відреагував на пропозицію, заявивши, що «із цим треба розібратися». За його словами, росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь.Раніше у кремлі заявили, що путін не давав наказу продовжити «Великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.Глава рф володимир путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська рф «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».Президент України Володимир Зеленський спершу назвав заяву про «Великоднє перемирʼя» «черговою спробою путіна пограти з життями людей». Згодом Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій рф, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Також він запропонував продовжити «Великоднє перемирʼя», якщо тиша справді запанує.20 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна так і не почула відповіді москви на пропозицію 30-денного припинення вогню.

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