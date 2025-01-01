ЗСУ вдарили по місцю, з якого росіяни запускають дрони по Україні





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



Ця локація розташована в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.



За даними Генштабу, росіяни використовували об’єкт для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних БпЛА та FPV-дронів. Унаслідок удару ліквідували до 20 операторів БпЛА.



«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», — наголосили в Генштабі.



Нагадаємо, Сили оборони України 15 квітня уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії рф на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по місту Суми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили 19 квітня завдали успішного удару по місцю, з якого російські війська запускали ударні безпілотники по Україні.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське Ця локація розташована в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.За даними Генштабу, росіяни використовували об’єкт для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних БпЛА та FPV-дронів. Унаслідок удару ліквідували до 20 операторів БпЛА.«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», — наголосили в Генштабі.Нагадаємо, Сили оборони України 15 квітня уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії рф на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по місту Суми.

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