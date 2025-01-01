ЗСУ вдарили по місцю, з якого росіяни запускають дрони по Україні

ЗСУ вдарили по місцю, з якого росіяни запускають дрони по Україні
Повітряні сили 19 квітня завдали успішного удару по місцю, з якого російські війська запускали ударні безпілотники по Україні.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.

Ця локація розташована в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

За даними Генштабу, росіяни використовували об’єкт для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних БпЛА та FPV-дронів. Унаслідок удару ліквідували до 20 операторів БпЛА.

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України 15 квітня уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії рф на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по місту Суми.


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Теги: Росія, війна
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