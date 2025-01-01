На Волині загорілася вантажівка з мішками деревного вугілля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Сьогодні о 12:12 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Ковелі на вулиці Варшавській горить вантажний автомобіль.



На місце події скеровано рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста. По прибуттю до місця події встановлено, що горить напівпричіп з мішками деревного вугілля.



Рятувальники за допомогою водяного ствола о 12:43 ліквідували займання.



Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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