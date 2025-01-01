Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 22 квітня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 25-27° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 23-28° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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