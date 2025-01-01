У Луцькраді облаштовують кімнату для приймання людей з інвалідністю

У Луцькраді облаштовують кімнату для приймання людей з інвалідністю
На першому поверсі у приміщенні Луцької міської ради на вул. Богдана Хмельницького, 19 триває капітальний ремонт кабінету та санвузла, щоб можна було приймати мешканців громади з інвалідністю.

«Задум такий, щоб міська рада стала доступною для громадян з інвалідністю. Якщо така людина приходить, працівник вислухає її запит і викличе працівника міськради, до якого хоче звернутися особа», — пояснив misto.media радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Сивопляс.

Зокрема, у цьому приміщенні прийматимуть ветеранів, ветеранок війни та членів їхніх сімей. Як повідомили у відповідь на запит у міськраді, надаватимуть такі послуги:

інформаційний супровід;

консультації щодо отримання статусів, пільг, послуг, виплат, компенсацій;

допомогу у пошуку житла, працевлаштуванні;

юридичну підтримку;

сприятимуть проходженню реабілітації.

Тут будуть:

спеціаліст сектору єдиного вікна відділу соціальної підтримки та компенсаційних виплат департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради;

фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб КУ «Хаб ветеран».

Загальна кошторисна вартість робіт становить 564,960 тис. грн.

Що мають зробити:

новий санвузол з дотриманням вимог для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю;

розширити дверні прорізи;

виконати оздоблювальні роботи;

замінити електричні та сантехнічні мережі;

змонтувати вентиляцію;

замінити вікна;

встановити новий пандус із ґанком.

Ремонт активно триває, тож орієнтовно через два тижні роботи планують завершити, розповів начальник управління капітального будівництва Василь Ліщук.

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Теги: інклюзивність, Луцькрада
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