У Луцькраді облаштовують кімнату для приймання людей з інвалідністю





«Задум такий, щоб міська рада стала доступною для громадян з інвалідністю. Якщо така людина приходить, працівник вислухає її запит і викличе працівника міськради, до якого хоче звернутися особа», — пояснив Євген Сивопляс.



Зокрема, у цьому приміщенні прийматимуть ветеранів, ветеранок війни та членів їхніх сімей. Як повідомили у відповідь на запит у міськраді, надаватимуть такі послуги:



інформаційний супровід;



консультації щодо отримання статусів, пільг, послуг, виплат, компенсацій;



допомогу у пошуку житла, працевлаштуванні;



юридичну підтримку;



сприятимуть проходженню реабілітації.



Тут будуть:



спеціаліст сектору єдиного вікна відділу соціальної підтримки та компенсаційних виплат департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради;



фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб КУ «Хаб ветеран».



Загальна кошторисна вартість робіт становить 564,960 тис. грн.



Що мають зробити:



новий санвузол з дотриманням вимог для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю;



розширити дверні прорізи;



виконати оздоблювальні роботи;



замінити електричні та сантехнічні мережі;



змонтувати вентиляцію;



замінити вікна;



встановити новий пандус із ґанком.



Ремонт активно триває, тож орієнтовно через два тижні роботи планують завершити, розповів начальник управління капітального будівництва Василь Ліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На першому поверсі у приміщенні Луцької міської ради на вул. Богдана Хмельницького, 19 триває капітальний ремонт кабінету та санвузла, щоб можна було приймати мешканців громади з інвалідністю.«Задум такий, щоб міська рада стала доступною для громадян з інвалідністю. Якщо така людина приходить, працівник вислухає її запит і викличе працівника міськради, до якого хоче звернутися особа», — пояснив misto.media радник міського голови з питань інклюзії та мобільностіЗокрема, у цьому приміщенні прийматимуть ветеранів, ветеранок війни та членів їхніх сімей. Як повідомили у відповідь на запит у міськраді, надаватимуть такі послуги:інформаційний супровід;консультації щодо отримання статусів, пільг, послуг, виплат, компенсацій;допомогу у пошуку житла, працевлаштуванні;юридичну підтримку;сприятимуть проходженню реабілітації.Тут будуть:спеціаліст сектору єдиного вікна відділу соціальної підтримки та компенсаційних виплат департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради;фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб КУ «Хаб ветеран».Загальна кошторисна вартість робіт становить 564,960 тис. грн.Що мають зробити:новий санвузол з дотриманням вимог для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю;розширити дверні прорізи;виконати оздоблювальні роботи;замінити електричні та сантехнічні мережі;змонтувати вентиляцію;замінити вікна;встановити новий пандус із ґанком.Ремонт активно триває, тож орієнтовно через два тижні роботи планують завершити, розповів начальник управління капітального будівництва

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