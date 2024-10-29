Справжнє свято: з полону повернувся ще один житель Волині

Справжнє свято: з полону повернувся ще один житель Волині
Під час останнього обміну звільнили мешканця Нововолинська Олександра Трощинського.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

«Його сімʼя родом із Луганщини. Спершу вони переїхали на Миколаївщину, а згодом – у Нововолинську громаду. Зараз на Олександра чекає реабілітація і довгоочікуване возз'єднання з родиною», – йдеться у дописі.

Чоловіка чекають у Нововолинську.

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Теги: полонені, звільнення
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