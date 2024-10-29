Справжнє свято: з полону повернувся ще один житель Волині

Олександра Трощинського.



Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.



«Його сімʼя родом із Луганщини. Спершу вони переїхали на Миколаївщину, а згодом – у Нововолинську громаду. Зараз на Олександра чекає реабілітація і довгоочікуване возз'єднання з родиною», – йдеться у дописі.



Чоловіка чекають у Нововолинську.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час останнього обміну звільнили мешканця НововолинськаПро це повідомив мер Нововолинська«Його сімʼя родом із Луганщини. Спершу вони переїхали на Миколаївщину, а згодом – у Нововолинську громаду. Зараз на Олександра чекає реабілітація і довгоочікуване возз'єднання з родиною», – йдеться у дописі.Чоловіка чекають у Нововолинську.

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