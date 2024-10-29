Справжнє свято: з полону повернувся ще один житель Волині
21 квітня, 21:48
Під час останнього обміну звільнили мешканця Нововолинська Олександра Трощинського.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
«Його сімʼя родом із Луганщини. Спершу вони переїхали на Миколаївщину, а згодом – у Нововолинську громаду. Зараз на Олександра чекає реабілітація і довгоочікуване возз'єднання з родиною», – йдеться у дописі.
Чоловіка чекають у Нововолинську.
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Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
«Його сімʼя родом із Луганщини. Спершу вони переїхали на Миколаївщину, а згодом – у Нововолинську громаду. Зараз на Олександра чекає реабілітація і довгоочікуване возз'єднання з родиною», – йдеться у дописі.
Чоловіка чекають у Нововолинську.
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