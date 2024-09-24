Тариф на електроенергію: як він зміниться з 1 травня





Як зміниться тариф на електроенергію



Уряд не планує підвищення цього тарифу у травні, повідомляє



Зауважимо, що зараз є споживачі, які можуть платити за електроенергію значно менше. Йдеться, зокрема, про власників двозонних лічильників.



Річ у тім, що для таких осіб тариф на електроенергію ділиться на 2 частини:



денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торік тариф на електроенергію для побутових споживачів зріс майже вдвічі. Зараз він складає – 4,32 гривні за кіловат-годину.Як зміниться тариф на електроенергіюУряд не планує підвищення цього тарифу у травні, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.Зауважимо, що зараз є споживачі, які можуть платити за електроенергію значно менше. Йдеться, зокрема, про власників двозонних лічильників.Річ у тім, що для таких осіб тариф на електроенергію ділиться на 2 частини:денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію