Тариф на електроенергію: як він зміниться з 1 травня

Тариф на електроенергію: як він зміниться з 1 травня
Торік тариф на електроенергію для побутових споживачів зріс майже вдвічі. Зараз він складає – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як зміниться тариф на електроенергію

Уряд не планує підвищення цього тарифу у травні, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Зауважимо, що зараз є споживачі, які можуть платити за електроенергію значно менше. Йдеться, зокрема, про власників двозонних лічильників.

Річ у тім, що для таких осіб тариф на електроенергію ділиться на 2 частини:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.




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Теги: електроенергія, тариф
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