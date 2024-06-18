Одне з сіл Волині тимчасово залишиться без газу

Одне з сіл Волині тимчасово залишиться без газу
Жителям села Верба Володимирського району 29 квітня тимчасово призупинять газопостачання. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, а саме розподілом природного газу.

Про це 21 квітня повідомили в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Тимчасове відключення газу заплановане з 9:00 до 17:00. Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

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Теги: газ, відключення, Волинь
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