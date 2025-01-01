Чи очікуються магнітні бурі 22 квітня: якою буде сонячна активність у вівторок

Чи очікуються магнітні бурі 22 квітня: якою буде сонячна активність у вівторок
Магнітна буря червоного рівня, яка накрила Землю декілька днів тому, триватиме мінімум до 26 квітня. Завтра потужність геомагнітного шторму все ще буде досить сильною.

Про це повідомив Meteoagent.

Так, 21 квітня магнітна буря становить шість балів (червоний рівень). Вона вважається сильною та впливає на самопочуття. Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, апатію, тривогу та дратівливість.

У вівторок та середу, 22-23 квітня, шторм становитиме також шість балів. А вже у четвер, 24 квітня, потужність геомагнітної бурі впаде до п'ятьох балів. Вона також вважається сильною.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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