Що стало причиною смерті Папи Римського: заява Ватикану

Що стало причиною смерті Папи Римського: заява Ватикану
Папа Римський Франциск помер у віці 88 років через інсульт. Після нього понтифік впав у кому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Офіційний медичний висновок про причину смерті понтифіка оприлюднила директор Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану професор Андреа Арканджелі. Він був підтверджений за допомогою електрокардіографічної танатографії (спеціальний запис ЕКГ, який роблять, щоб довести, що серце дійсно зупинилося остаточно і не подає жодних ознак життя).

За її словами, за інсультом послідувала кома і незворотний кардіоциркуляторний колапс (стан, коли серце і кровоносні судини повністю перестають працювати, і відновити їхню роботу вже неможливо).

"Цим я заявляю, що причини смерті, наскільки мені відомо і наскільки я можу судити, зазначені вище", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в понеділок, 21 квітня, стало відомо, що Папа Римський Франциск помер. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви.

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Теги: папа, смерть
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