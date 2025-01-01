ЗМІ дізналися склад української делегації на переговорах у Лондоні

ЗМІ дізналися склад української делегації на переговорах у Лондоні
Україна вже за кілька днів візьме участь у переговорах зі США, Британією та Францією. Українська делегація складатиметься з чотирьох топ-чиновників.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

За словами співрозмовника видання, в українську делегацію увійдуть:

керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак;
міністр оборони України Рустем Умєров;
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
заступник керівника ОП Павло Паліса.

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, минулого тижня в Парижі зустрілися українські, німецькі, французькі, британські, французькі та американські чиновники. Головною темою обговорень стали шляхи до перемир'я і завершення війни між Україною і Росією.

З боку України в переговорах брали участь керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Єрмак після переговорів підкреслив, що такий новий формат діалогу має стати дуже ефективним.

Водночас в понеділок, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що нові переговори відбудуться 23 квітня в Лондоні.

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Теги: переговори, україна, сша
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