ЗМІ дізналися склад української делегації на переговорах у Лондоні

Україна вже за кілька днів візьме участь у переговорах зі США, Британією та Францією. Українська делегація складатиметься з чотирьох топ-чиновників.Про це РБК-Україна повідомило джерело.За словами співрозмовника видання, в українську делегацію увійдуть:керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак;міністр оборони України Рустем Умєров;міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;заступник керівника ОП Павло Паліса.Нагадаємо, минулого тижня в Парижі зустрілися українські, німецькі, французькі, британські, французькі та американські чиновники. Головною темою обговорень стали шляхи до перемир'я і завершення війни між Україною і Росією.З боку України в переговорах брали участь керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.Єрмак після переговорів підкреслив, що такий новий формат діалогу має стати дуже ефективним.Водночас в понеділок, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що нові переговори відбудуться 23 квітня в Лондоні.