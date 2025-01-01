Росія обстріляла Одесу дронами

Олег Кіпер у Telegram розповів про наслідки вечірньої ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.



За словами посадовця, в Одесі росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Через обстріл у декількох місцях здійнялися пожежі.



Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Постраждали троє людей, медики надають їм допомогу.



За оновленими даними, в Одесі пошкоджено три школи. Дві з них нині працюватимуть у дистанційному режимі.



"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби", – підсумували наслідки атаки в ДСНС.



Над гасінням пожеж працювали 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки, розповіли рятувальники. До допомоги долучилися добровольці, пожежний підрозділ НГУ та підрозділ Одеської міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Одеської обласної військової адміністраціїу Telegram розповів про наслідки вечірньої ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.За словами посадовця, в Одесі росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Через обстріл у декількох місцях здійнялися пожежі.Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Постраждали троє людей, медики надають їм допомогу.За оновленими даними, в Одесі пошкоджено три школи. Дві з них нині працюватимуть у дистанційному режимі."Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби", – підсумували наслідки атаки в ДСНС.Над гасінням пожеж працювали 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки, розповіли рятувальники. До допомоги долучилися добровольці, пожежний підрозділ НГУ та підрозділ Одеської міської ради.

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