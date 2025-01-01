Росія обстріляла Одесу дронами
Сьогодні, 09:00
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram розповів про наслідки вечірньої ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.
За словами посадовця, в Одесі росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Через обстріл у декількох місцях здійнялися пожежі.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Постраждали троє людей, медики надають їм допомогу.
За оновленими даними, в Одесі пошкоджено три школи. Дві з них нині працюватимуть у дистанційному режимі.
"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби", – підсумували наслідки атаки в ДСНС.
Над гасінням пожеж працювали 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки, розповіли рятувальники. До допомоги долучилися добровольці, пожежний підрозділ НГУ та підрозділ Одеської міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За словами посадовця, в Одесі росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Через обстріл у декількох місцях здійнялися пожежі.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Постраждали троє людей, медики надають їм допомогу.
За оновленими даними, в Одесі пошкоджено три школи. Дві з них нині працюватимуть у дистанційному режимі.
"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби", – підсумували наслідки атаки в ДСНС.
Над гасінням пожеж працювали 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки, розповіли рятувальники. До допомоги долучилися добровольці, пожежний підрозділ НГУ та підрозділ Одеської міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія обстріляла Одесу дронами
Сьогодні, 09:00
Коли після Великодня можна працювати в городі
Сьогодні, 08:20
Що стало причиною смерті Папи Римського: заява Ватикану
Сьогодні, 05:17
Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок
Сьогодні, 03:11