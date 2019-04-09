У Луцьку до міського кладовища у Провідну неділю запустять додаткові маршрутки та тролейбуси

У Луцьку до міського кладовища у Провідну неділю запустять додаткові маршрутки та тролейбуси
У Провідну неділю громадський транспорт курсуватиме за розкладом робочого дня. Додатковий транспорт пустять на 3 маршрутах.

Відповідне розпорядження підписав луцький міський голова, пише misto.media.

27 квітня за графіком робочого дня їздитимуть:

маршрут № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» — не менш як 8 одиниць.

маршрут № 10 «Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні» — не менш як 5 одиниць.

тролейбус № 10 — «Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)» — 8 одиниць.

Тролейбус № 10 курсуватиме за маршрутом: вул. Захисників України — просп. Соборності — просп. Перемоги — просп. Василя Мойсея, вул. Винниченка — просп. Волі — Київський майдан — вул. Рівненська — с. Гаразджа (кладовище).

Транспорт курсуватиме у прямому та зворотному напрямку з інтервалом 15 хвилин, прокоментував misto.media в. о. начальника відділу транспорту Олександр Середа.

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Теги: Луцьк, кладовище, транспорт
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