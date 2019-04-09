У Луцьку до міського кладовища у Провідну неділю запустять додаткові маршрутки та тролейбуси





Відповідне розпорядження підписав луцький міський голова, пише



27 квітня за графіком робочого дня їздитимуть:



маршрут № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» — не менш як 8 одиниць.



маршрут № 10 «Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні» — не менш як 5 одиниць.



тролейбус № 10 — «Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)» — 8 одиниць.



Тролейбус № 10 курсуватиме за маршрутом: вул. Захисників України — просп. Соборності — просп. Перемоги — просп. Василя Мойсея, вул. Винниченка — просп. Волі — Київський майдан — вул. Рівненська — с. Гаразджа (кладовище).



Транспорт курсуватиме у прямому та зворотному напрямку з інтервалом 15 хвилин, прокоментував misto.media в. о. начальника відділу транспорту Олександр Середа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Провідну неділю громадський транспорт курсуватиме за розкладом робочого дня. Додатковий транспорт пустять на 3 маршрутах.Відповідне розпорядження підписав луцький міський голова, пише misto.media 27 квітня за графіком робочого дня їздитимуть:маршрут № 3 «Гаразджа (кладовище) — Госпіталь» — не менш як 8 одиниць.маршрут № 10 «Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні» — не менш як 5 одиниць.тролейбус № 10 — «Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)» — 8 одиниць.Тролейбус № 10 курсуватиме за маршрутом: вул. Захисників України — просп. Соборності — просп. Перемоги — просп. Василя Мойсея, вул. Винниченка — просп. Волі — Київський майдан — вул. Рівненська — с. Гаразджа (кладовище).Транспорт курсуватиме у прямому та зворотному напрямку з інтервалом 15 хвилин, прокоментував misto.media в. о. начальника відділу транспорту

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