На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан
Сьогодні, 11:10
У Луцьку упродовж минулої доби сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю нетверезих водіїв.
Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.
Учора близько 23:00 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.
На місці події з’ясувалося, що водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на паркан.
Під час спілкування інспектори помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці — 0,54 проміле.
Інша ДТП сталася на вулиці Конякіна.
Водій автомобіля Chevrolet у дворі будинку здійснив наїзд на припаркований Nissan.
Під час спілкування з 62-річним водієм патрульні також зафіксували ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,05 проміле.
У обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
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Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.
Учора близько 23:00 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.
На місці події з’ясувалося, що водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на паркан.
Під час спілкування інспектори помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці — 0,54 проміле.
Інша ДТП сталася на вулиці Конякіна.
Водій автомобіля Chevrolet у дворі будинку здійснив наїзд на припаркований Nissan.
Під час спілкування з 62-річним водієм патрульні також зафіксували ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,05 проміле.
У обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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