На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан

У Луцьку упродовж минулої доби сталися двіза участю нетверезих водіїв.Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.Учора близько 23:00 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.На місці події з’ясувалося, що водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на паркан.Під час спілкування інспектори помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці — 0,54 проміле.Інша ДТП сталася на вулиці Конякіна.Водій автомобіля Chevrolet у дворі будинку здійснив наїзд на припаркований Nissan.Під час спілкування з 62-річним водієм патрульні також зафіксували ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,05 проміле.У обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.