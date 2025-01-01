Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»





Про це повідомляє командування Повітряних сил.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.



16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.



Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 54-ма ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).Про це повідомляє командування Повітряних сил.Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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