Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»

Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»
У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 54-ма ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі
Сьогодні, 11:12
На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан
Сьогодні, 11:10
Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»
Сьогодні, 10:45
У Луцьку до міського кладовища у Провідну неділю запустять додаткові маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 10:14
Демобілізований військовий з Волині вчителює і пише ікони на ящиках з-під набоїв
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
Росія обстріляла Одесу дронами Росія обстріляла Одесу дронами
Сьогодні, 09:00
Україна розшукує 60 тисяч зниклих безвісти Україна розшукує 60 тисяч зниклих безвісти
21 квітня, 19:09
Путін відповів на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі Путін відповів на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі
21 квітня, 18:25
Сирський: поблизу кордону на Сумщині і на території РФ тривають інтенсивні бойові дії Сирський: поблизу кордону на Сумщині і на території РФ тривають інтенсивні бойові дії
21 квітня, 17:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російським шпигуном у Миколаєві виявився місцевий безробітний
Сьогодні, 11:29
 0
На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі
Сьогодні, 11:12
 0
На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан
Сьогодні, 11:10
 0
Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцьку до міського кладовища у Провідну неділю запустять додаткові маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8