Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»
Сьогодні, 10:45
У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 54-ма ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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Про це повідомляє командування Повітряних сил.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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