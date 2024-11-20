На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі

На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі
На Рівненщині лісівник та місцевий житель постраждали через підрив на міні під час гасіння пожежі.

Про це повідомили у Філії «Поліський лісовий офіс».

Уночі 20 квітня під час виконання робіт на пожежі неподалік села Мушні Рокитнівської територіальної громади тракторист Клесівського надлісництва у темряві, ймовірно, заїхав на заміновану територію.
У результаті вибуху постраждали двоє людей.

Це сам працівник надлісництва, який отримав травми середньої важкості. І місцевий житель, який добровільно допомагав у гасінні пожежі. Він зазнав тяжких травм.

Обох постраждалих доставлено до Рокитнівської центральної районної лікарні.

Наразі обставини події з’ясовуються у взаємодії з відповідними службами.

"Цей випадок ще раз нагадує: війна залишає небезпеку та ризики для життя людей всюди! І на Рівненщині також, адже ліси, які є прикордонною зоною, заміновані!

Незважаючи на це, лісівники продовжують виконувати свої обовʼязки. Люди часто працюють у надзвичайно складних умовах. І особлива небезпека завжди чекає під час гасіння вогню в нічний час.

На жаль, попри численні попередження та прохання до населення бути обережними з вогнем, у Великодні свята на Рівненщині, як і в багатьох інших регіонах України, виникали пожежі в природних екосистемах. Переважно горіла суха трава та самосіви на сільськогосподарських землях", - наголошують лісівники.

У більшості випадків вдалося оперативно локалізувати вогонь. Лише на території Клесівського надлісництва із Селянського лісу полум’я перейшло в межі державного лісового фонду - за попередніми даними, вигоріло близько 1,5 га лісу.

Але ці масштаби могли б бути значно більшими, якби не вчасність та злагодженість дій лісівників і рятувальників!

Усі великодні дні працівники надлісництв ДП "Ліси України" та пожежно-рятувальних підрозділів працюють у посиленому режимі - чергують на місцях та здійснюють постійні виїзди на виклики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, міна, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російським шпигуном у Миколаєві виявився місцевий безробітний
Сьогодні, 11:29
На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі
Сьогодні, 11:12
На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан
Сьогодні, 11:10
Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»
Сьогодні, 10:45
У Луцьку до міського кладовища у Провідну неділю запустять додаткові маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
Трагедія на Рівненщині: внаслідок пожежі загинули троє дітей Трагедія на Рівненщині: внаслідок пожежі загинули троє дітей
20 листопада, 2024, 15:07
На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей
05 квітня, 2024, 21:16
«Гралися з вогнем» у господарській будівлі: на Рівненщині 11-річний хлопчик загинув у пожежі «Гралися з вогнем» у господарській будівлі: на Рівненщині 11-річний хлопчик загинув у пожежі
09 серпня, 2023, 09:35
На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор
03 серпня, 2023, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російським шпигуном у Миколаєві виявився місцевий безробітний
Сьогодні, 11:29
 0
На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі
Сьогодні, 11:12
 0
На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан
Сьогодні, 11:10
 0
Над Україною вночі збили 38 російських «шахедів»
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцьку до міського кладовища у Провідну неділю запустять додаткові маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8