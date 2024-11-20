На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі
Сьогодні, 11:12
На Рівненщині лісівник та місцевий житель постраждали через підрив на міні під час гасіння пожежі.
Про це повідомили у Філії «Поліський лісовий офіс».
Уночі 20 квітня під час виконання робіт на пожежі неподалік села Мушні Рокитнівської територіальної громади тракторист Клесівського надлісництва у темряві, ймовірно, заїхав на заміновану територію.
У результаті вибуху постраждали двоє людей.
Це сам працівник надлісництва, який отримав травми середньої важкості. І місцевий житель, який добровільно допомагав у гасінні пожежі. Він зазнав тяжких травм.
Обох постраждалих доставлено до Рокитнівської центральної районної лікарні.
Наразі обставини події з’ясовуються у взаємодії з відповідними службами.
"Цей випадок ще раз нагадує: війна залишає небезпеку та ризики для життя людей всюди! І на Рівненщині також, адже ліси, які є прикордонною зоною, заміновані!
Незважаючи на це, лісівники продовжують виконувати свої обовʼязки. Люди часто працюють у надзвичайно складних умовах. І особлива небезпека завжди чекає під час гасіння вогню в нічний час.
На жаль, попри численні попередження та прохання до населення бути обережними з вогнем, у Великодні свята на Рівненщині, як і в багатьох інших регіонах України, виникали пожежі в природних екосистемах. Переважно горіла суха трава та самосіви на сільськогосподарських землях", - наголошують лісівники.
У більшості випадків вдалося оперативно локалізувати вогонь. Лише на території Клесівського надлісництва із Селянського лісу полум’я перейшло в межі державного лісового фонду - за попередніми даними, вигоріло близько 1,5 га лісу.
Але ці масштаби могли б бути значно більшими, якби не вчасність та злагодженість дій лісівників і рятувальників!
Усі великодні дні працівники надлісництв ДП "Ліси України" та пожежно-рятувальних підрозділів працюють у посиленому режимі - чергують на місцях та здійснюють постійні виїзди на виклики.
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Про це повідомили у Філії «Поліський лісовий офіс».
Уночі 20 квітня під час виконання робіт на пожежі неподалік села Мушні Рокитнівської територіальної громади тракторист Клесівського надлісництва у темряві, ймовірно, заїхав на заміновану територію.
У результаті вибуху постраждали двоє людей.
Це сам працівник надлісництва, який отримав травми середньої важкості. І місцевий житель, який добровільно допомагав у гасінні пожежі. Він зазнав тяжких травм.
Обох постраждалих доставлено до Рокитнівської центральної районної лікарні.
Наразі обставини події з’ясовуються у взаємодії з відповідними службами.
"Цей випадок ще раз нагадує: війна залишає небезпеку та ризики для життя людей всюди! І на Рівненщині також, адже ліси, які є прикордонною зоною, заміновані!
Незважаючи на це, лісівники продовжують виконувати свої обовʼязки. Люди часто працюють у надзвичайно складних умовах. І особлива небезпека завжди чекає під час гасіння вогню в нічний час.
На жаль, попри численні попередження та прохання до населення бути обережними з вогнем, у Великодні свята на Рівненщині, як і в багатьох інших регіонах України, виникали пожежі в природних екосистемах. Переважно горіла суха трава та самосіви на сільськогосподарських землях", - наголошують лісівники.
У більшості випадків вдалося оперативно локалізувати вогонь. Лише на території Клесівського надлісництва із Селянського лісу полум’я перейшло в межі державного лісового фонду - за попередніми даними, вигоріло близько 1,5 га лісу.
Але ці масштаби могли б бути значно більшими, якби не вчасність та злагодженість дій лісівників і рятувальників!
Усі великодні дні працівники надлісництв ДП "Ліси України" та пожежно-рятувальних підрозділів працюють у посиленому режимі - чергують на місцях та здійснюють постійні виїзди на виклики.
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