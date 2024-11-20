На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі

На Рівненщині лісівник та місцевий житель постраждали через підрив на міні під час гасіння пожежі.Про це повідомили у Філії «Поліський лісовий офіс».Уночі 20 квітня під час виконання робіт на пожежі неподалік села Мушні Рокитнівської територіальної громади тракторист Клесівського надлісництва у темряві, ймовірно, заїхав на заміновану територію.У результаті вибуху постраждали двоє людей.Це сам працівник надлісництва, який отримав травми середньої важкості. І місцевий житель, який добровільно допомагав у гасінні пожежі. Він зазнав тяжких травм.Обох постраждалих доставлено до Рокитнівської центральної районної лікарні.Наразі обставини події з’ясовуються у взаємодії з відповідними службами."Цей випадок ще раз нагадує: війна залишає небезпеку та ризики для життя людей всюди! І на Рівненщині також, адже ліси, які є прикордонною зоною, заміновані!Незважаючи на це, лісівники продовжують виконувати свої обовʼязки. Люди часто працюють у надзвичайно складних умовах. І особлива небезпека завжди чекає під час гасіння вогню в нічний час.На жаль, попри численні попередження та прохання до населення бути обережними з вогнем, у Великодні свята на Рівненщині, як і в багатьох інших регіонах України, виникали пожежі в природних екосистемах. Переважно горіла суха трава та самосіви на сільськогосподарських землях", - наголошують лісівники.У більшості випадків вдалося оперативно локалізувати вогонь. Лише на території Клесівського надлісництва із Селянського лісу полум’я перейшло в межі державного лісового фонду - за попередніми даними, вигоріло близько 1,5 га лісу.Але ці масштаби могли б бути значно більшими, якби не вчасність та злагодженість дій лісівників і рятувальників!Усі великодні дні працівники надлісництв ДП "Ліси України" та пожежно-рятувальних підрозділів працюють у посиленому режимі - чергують на місцях та здійснюють постійні виїзди на виклики.